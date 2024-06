Con obras de Rachmaninoff, Respighi y un estreno del sinaloense Samuel Murillo, en el que participará Ángel Gabriel López, como solista al piano, bajo la dirección del maestro Eduardo García Barrios, este jueves 27 de junio concluye la Temporada de Primavera 2024 de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

El programa se integra de dos funciones, una el jueves 27 a las 19:30 horas, y otra el domingo 30 a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio del Instituto Sinaloense de Cultura, y los boletos tendrán un costo módico de 50 pesos por persona, que se destinarán a cubrir las necesidades de la Orquesta, y se pueden adquirir en el portal www.kynetick.com o en la taquilla del teatro el día de la función.

Además, tocarán las piezas Summum cumbia, de Samuel Murillo; Rapsodia sobre un tema de Paganini, del ruso Sergei Rachmaninoff y Los pinos de Roma, del italiano Ottorino Respighi.

Respecto al solista, Ángel Gabriel López, quien ha sido galardonado en diversas ocasiones a nivel nacional, como en el cuarto Concurso Nacional de Piano de la Universidad de Guadalajara, en el que se llevó el primer lugar; así mismo obtuvo el primer lugar en la décmimo Bienal Internacional de Piano en Mexicali, entre otros varios. López interpretó seis piezas clásicas entre las que se encontraban Rapsodia Húngara No. 15, Sonata Op. 22 no. 2, Estudio Op. 10 no. 3, de Franz Liszt, Robert Shumann y Frederic Chopin respectivamente, entre otras.