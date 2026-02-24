Este jueves, el estreno de la ópera ‘Las aventuras de Pinocho’

Este jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero, el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), en colaboración con, “Érase una vez...producciones”, la asociación civil Vida y Arte para México e Irene Burgos, presentarán “Las aventuras de Pinocho”, en el teatro Pablo de Villavicencio, a las 17:00 horas, con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa y la compañía de Danza Joven.

El elenco de esta ópera de dos actos lo encabeza la mezzosoprano sinaloense Oralia Castro, quien dará vida a “Pinocho”; Carlos Arámbula en el Papel de Gepeto, así como los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa, Cecilia Antelo, Evelin Tovón, Alejandro Hernández y Daniel Rodríguez, con la dirección de escena de César Piña, de la compañía Érase una vez.

La obra del compositor británico Jonathan Dove, basada en el clásico cuento de Carlo Collodi con libreto de Alastair Middlton, será el estreno de esta ópera con orquesta en América Latina, gracias al apoyo del estímulo fiscal EFIARTES, un reconocimiento que impulsa la creación y fortalecimiento de proyectos artísticos en México, con la participación de empresas de la iniciativa privada, en este caso Kuroda e Interceramic.