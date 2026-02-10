Este jueves, el Paseo de las Artes celebra el amor con el Trío Azteca

Este jueves, el Callejón Jesús G. Andrade volverá a llenarse de vida con una nueva edición del programa Paseo de las Artes, un espacio que se renueva y crece semana a semana, ofreciendo al público una experiencia cultural cada vez más rica y diversa.

Desde las 15:00 horas, el ambiente comenzará a tomar forma con la presencia del cantautor John Linki, quien dará la bienvenida musical a los asistentes. Más adelante, llegará uno de los momentos más esperados: el tradicional Desfile de Poetas, que en esta ocasión ha preparado un repertorio especial con textos dedicados al Día del Amor y la Amistad, compartiendo la palabra como punto de encuentro y celebración.

La música continuará con la participación del grupo Mon Blanc, integrado por alumnos de la Escuela Superior de Música del ISIC, quienes ofrecerán un repertorio que refleja el talento joven en formación.

La tarde también marcará el debut como cantante de Kevin Gamboa, a quien muchos conocen como talentoso baterista y que ahora se presenta como alumno de la academia Vocalia, abriendo una nueva etapa en su camino artístico.

Para coronar la jornada, el público podrá disfrutar de la siempre aplaudida participación del Trío Azteca, que se presenta con la reciente incorporación del requintista Lester Salomón, aportando nuevos matices a su ya reconocida propuesta musical.

Todo esto se vivirá en el marco del tianguis cultural, donde desde las 15:00 horas los visitantes pueden recorrer los puestos de artesanías y gastronomía, convirtiendo la tarde en una experiencia completa para todos los sentidos.

Una invitación abierta a disfrutar de una tarde distinta, sin salir de la ciudad, en compañía de amigos, arte y comunidad, en el ya emblemático Paseo de las Artes, el único tianguis cultural de Culiacán, que desde hace 15 años coordina el promotor cultural José Alfonso Flores Carrasco.