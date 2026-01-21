Este jueves, el Paseo de las Artes ofrecerá poesía, música y tradición

Este jueves 22 de enero, de 16:00 a 19:30 horas, el Callejón Jesús G. Andrade será nuevamente sede del programa cultural El Paseo de las Artes, un espacio de convivencia artística y comunitaria que reúne artesanía, gastronomía y expresiones escénicas, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura.

En esta edición, el programa contempla un Desfile de Poetas, con la participación de Silvia Margarita Galván, Gustavo Adolfo Ochoa y Guillermo Castro Ugalde, además de la intervención abierta de quienes deseen compartir poesía propia o declamar textos de su preferencia.

Asimismo, se contará con la participación del ensamble Mo Blanc, integrado por alumnos de la Escuela Superior de Música del ISIC, así como la actividad Pintores en Acción, a cargo de Silvia Margarita Galván, Joel Uriarte y José Uriarte, quienes realizarán obra en vivo durante la jornada.

La parte musical incluirá la participación del cantante Brayan Quintero, además del Proyecto Folclórico Sinaloense, bajo la dirección del Mtro. Carlos Ibarra, que presentará música y danza tradicional del estado.

Como parte de las actividades de fomento a la lectura, se llevará a cabo La Trivia de los Libros, dinámica en la que el público podrá participar respondiendo preguntas de cultura general para ganar libros.

El Paseo de las Artes se realiza cada jueves en el Callejón Jesús G. Andrade, en su cruce con el Malecón Viejo y a un costado del Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, y se ha consolidado como un punto de encuentro para el disfrute del arte, la palabra y la identidad cultural sinaloense en el espacio público.