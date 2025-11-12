Este jueves, la Banda Sinfónica Juvenil tocará en el ágora del Isic

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado, que dirige el maestro Diego Rojas, ofrecerá un nuevo como parte del programa “La Banda en el Ágora”, en el ágora Rosario Castellanos, este jueves 13 de noviembre, a las 17:00 horas.

Los jóvenes alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic interpretarán un programa integrado por la obertura de “La flauta mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart y un arreglo para banda, realizado por K. Koda, de tres temas de esa ópera: las arias “¿Qué tan fuerte es su magia?”, “Pie Veloz” y “Larga vida a Sarastro”.

Con arreglos de Jack Ham, interpretarán también un popurrí de “Homenaje a Giuseppe Verdi” con temas de sus óperas más grandes, para continuar con “Tres danzas”, del compositor de origen armenio Aram Khachaturian. Estas danzas se titulan “Danza de las flores”, “Mascarada” y “Gopak”, y cuentan con arreglos para banda de J. Ardenois.

El concierto seguirá con algo de zarzuela: “El Baile de Luis Alonso”, de G. Giménez; la “Gran Marcha Sinfónica”, de Alexander Tanese, con arreglos de Nicholas D. Falcone; y la “Danza Final (Malambo)”, del argentino Alberto Ginastera, con un arreglo de David John.

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado (BSJE) fue fundada el 25 de octubre de 1976 y, con casi medio siglo de existencia, es una de las compañías artísticas más emblemáticas del estado de Sinaloa.

En este tiempo, han pasado por ella muchas generaciones de jóvenes sinaloenses, entre quienes se encuentran gran cantidad de músicos, creadores, gestores y empresarios culturales en ejercicio actualmente.