Este jueves, la gran final del V Concurso de la Canción Ranchera Tradicional Mexicana UAS 2026

En una justa entre 10 músicos y compositores finalistas, el teatro de la Torre Académica Culiacán será testigo del talento que los jóvenes sinaloenses tienen para mostrar.

La cita es este jueves en punto de las 11:00 horas, en el recinto universitario. En cuanto a literatura, la Dirección de Editorial presentará el libro La construcción de una legitimidad, del autor Juan Luis Ríos. El evento se celebrará en el auditorio Ruperto L. Paliza, al interior del Edificio Central, a las 11:00 horas.

En la escena teatral, la Compañía Oficial de Teatro de la UAS, que dirige el Coordinador de Artes Escénicas, Alberto Bueno Beltrán, estrenará el montaje ‘Culichitalia: Entre máscaras y diretes’, esto, en el Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la Cultura, a las 15:00 horas.

Asimismo, en la parte musical, las agrupaciones Aluxes y Audiofuzz ofrecerán el concierto denominado ‘Qué calor’, en la explanada del Edificio Central, a las 18:00 horas