Cultura
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Música

Este jueves, la gran final del V Concurso de la Canción Ranchera Tradicional Mexicana UAS 2026

La competencia musical se llevará a cabo en las instalaciones de la Torre Académica Culiacán; en la parte musical, las agrupaciones Aluxes y Audiofuzz ofrecerán el concierto denominado ‘Qué calor’, en la explanada del Edificio Central, a las 18:00 horas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/05/2026 11:06
06/05/2026 11:06

En una justa entre 10 músicos y compositores finalistas, el teatro de la Torre Académica Culiacán será testigo del talento que los jóvenes sinaloenses tienen para mostrar.

La cita es este jueves en punto de las 11:00 horas, en el recinto universitario. En cuanto a literatura, la Dirección de Editorial presentará el libro La construcción de una legitimidad, del autor Juan Luis Ríos. El evento se celebrará en el auditorio Ruperto L. Paliza, al interior del Edificio Central, a las 11:00 horas.

En la escena teatral, la Compañía Oficial de Teatro de la UAS, que dirige el Coordinador de Artes Escénicas, Alberto Bueno Beltrán, estrenará el montaje ‘Culichitalia: Entre máscaras y diretes’, esto, en el Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la Cultura, a las 15:00 horas.

Asimismo, en la parte musical, las agrupaciones Aluxes y Audiofuzz ofrecerán el concierto denominado ‘Qué calor’, en la explanada del Edificio Central, a las 18:00 horas

  • $!El Grupo Aluxes se presentará este jueves a las 18:00 horas en la explanada del Edificio Central de la UAS.
    El Grupo Aluxes se presentará este jueves a las 18:00 horas en la explanada del Edificio Central de la UAS.
  • $!La banda Audiofuzz ofrecerá un concierto este jueves 7 de mayo, en la explanada del Edificio Central de la UAS, a las 18:00 horas.
    La banda Audiofuzz ofrecerá un concierto este jueves 7 de mayo, en la explanada del Edificio Central de la UAS, a las 18:00 horas.
  • $!También este jueves se estrenará el montaje ‘Culichitalia: Entre máscaras y diretes’, en el Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la Cultura, a las 15:00 horas.
    También este jueves se estrenará el montaje ‘Culichitalia: Entre máscaras y diretes’, en el Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la Cultura, a las 15:00 horas.
  • $!El libro La construcción de una legitimidad, de Juan Luis Ríos, será presentado este jueves en el auditorio Ruperto L. Paliza, al interior del Edificio Central, a las 11:00 horas.
    El libro La construcción de una legitimidad, de Juan Luis Ríos, será presentado este jueves en el auditorio Ruperto L. Paliza, al interior del Edificio Central, a las 11:00 horas.
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