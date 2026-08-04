Este jueves regresa el Paseo de las Artes con la presencia del Trío Azteca

Tras el receso vacacional, el Paseo de las Artes regresa este jueves 6 de agosto al Callejón Andrade con una nueva edición llena de música, literatura, arte y convivencia, invitando a las familias sinaloenses a reencontrarse con uno de los espacios culturales más representativos del centro de la ciudad.

Como cada jueves, artistas, artesanas y artesanos ofrecerán una amplia muestra de pintura, grabado, joyería, diseño, artesanías y diversas creaciones originales, convirtiendo el paseo en un punto de encuentro entre el público y el talento local, en un ambiente ideal para disfrutar de una tarde cultural al aire libre.

El plato fuerte de esta edición será la participación especial del Trío Azteca, agrupación que se suma al regreso del Paseo de las Artes para deleitar al público con un repertorio de música tradicional mexicana que ha conquistado a generaciones. La jornada también contará con la actuación del guitarrista Manuel Guerra, quien aportará su talento y sensibilidad interpretativa a la programación artística.

La palabra también tendrá un lugar privilegiado con el tradicional Desfile de Poetas, donde escritoras y escritores compartirán sus creaciones con el público y para quienes disfrutan de la lectura, volverá la ya esperada Trivia de los Libros, que en esta ocasión se fortalece con un mayor número de ejemplares gracias a la colaboración del programa Salas de Lectura.

Además de la oferta artística y literaria, el Paseo de las Artes ofrecerá una variada selección gastronómica con antojitos, postres, bebidas y productos elaborados por emprendedores locales, complementando la experiencia para que las familias puedan disfrutar de una tarde completa entre cultura, sabores y convivencia.

La cita es este jueves 6 de agosto, a partir de las 16:00 horas, en el Callejón Andrade, entre Rafael Buelna y el Malecón Niños Héroes.