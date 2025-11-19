Este jueves Rosa Margarita González recibirá el Premio de Ensayo José C. Valadés 2025

Este jueves 20 de noviembre se entregará el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2025 a la investigadora Rosa Margarita González Morán, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, a las 17:00 horas.

Su trabajo de investigación “Las infancias en Sinaloa en el porfiriato: entre vivencias y representaciones” fue seleccionado por unanimidad del jurado, integrado por la Doctora María Elda Rivera Calvo, el Doctor Jorge Rubén Ibarra Martínez y el Doctor César Jesús Burgos Dávila.

En el acta de fallo, el jurado informa que para tomar su decisión se valoró el formato de ensayo, la originalidad, la pertinencia social y cultural, el estilo y el manejo de fuentes. Destaca que en el trabajo ganador se valoró su sensibilidad humanista, profundidad documental y relevancia social, por invitar a una reflexión sobre la infancia como dimensión esencial de la memoria colectiva.

“El jurado otorga el primer lugar a este ensayo por ser una obra de notable calidad intelectual, estética y reflexiva, que conjuga rigurosidad historiográfica con un estilo literario sensible y coherente”, dice el documento.

Agrega que el trabajo se distingue por la originalidad en la presentación de un tema poco explorado en la historiografía regional: la niñez como sujeto histórico, social y cultural en el contexto del Porfiriato sinaloense.

El Premio consta de un estímulo económico de cien mil pesos, un diploma y la publicación del trabajo ganador.

Rosa Margarita González Morán, quien es Licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la UAS, nació el 22 de agosto de 1985 en Cananea, Sonora, y actualmente radica en Culiacán, Sinaloa. Es maestrante en Historia en la UAS, promotora cultural, Mediadora de Lectura Profesional y cuenta con un Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas avalado por el INBAL e Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Además, cuenta con un Diplomado en Mediación Lectora Profesional avalado por la Universidad Autónoma Metropolitana, el Programa Nacional Salas de Lectura, Salas de Lectura Culiacán y el Instituto Sinaloense de Cultura. Es integrante del Colectivo Mujeres Creando Sinaloa en el área literaria, integrante del Club de Lectura Un Caracol Aventurero y fundadora del Club de Lectura Clío en la Facultad de Historia de la UAS.