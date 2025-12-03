Este jueves sigue el Paseo de las Artes del Callejón Andrade

El tianguis cultural y gastronómico El Paseo de las Artes celebrará una nueva edición este jueves en su sede tradicional, el Callejón Jesús G. Andrade, en el cruce con el Malecón Viejo y a un costado del Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Isic con actividades desde las 15:00 a las 20:00 horas.

El evento, que cuenta con una trayectoria de 14 años como muestra artesanal y gastronómica, ofrecerá en su pequeño foro, una presentación de la Compañía Folclórica de Culiacán, que dirige el maestro Gabriel Uriarte, con una tradicional y colorida “Danza de Matachines”.

Además, se presenta el conjunto juvenil Té de Manzana y Canela que amenizará la tarde con un repertorio que incluye canciones pop, boleros y temas en inglés.

Bajo la conducción de José Alfonso Flores Carrasco, fundador de este espacio con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, a partir de las 16:00 horas se llevará a cabo el esperado Desfile de Poetas, un espacio de lectura en voz alta con la presencia de poetas locales como Reyna Dora Sánchez, Gustavo Adolfo Ochoa, Miroslava Ochoa, Guillermo Castro Ugalde, y Silvia Margarita Galván, quienes compartirán su obra.

Además, entre actos, se realizará “La Trivia de los Libros”, donde los asistentes podrán participar contestando una sencilla pregunta de cultura general para ganar libros proporcionados por los programas Alas y Raíces y Salas de Lectura Sinaloa.

Desde temprano, los visitantes podrán recorrer los puestos del tianguis, donde se ofrece una rica variedad de productos tales como artesanías, bisutería artesanal, tejido en palma, cuarzos, dijes, velas aromáticas, arte en bule, miel natural y sus derivados, raspados, café de Chiapas, quesadillas y tamales oaxaqueños, mezcal artesanal y otros.