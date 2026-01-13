Este jueves y domingo será el Concierto de Año Nuevo de la OSSLA

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes dará la bienvenida al nuevo año con música este jueves 15 de enero a las 18:00 horas y domingo 18 a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El Concierto de Año Nuevo 2026 “Stradivarius en Viena” será dirigido por su director titular, el maestro Alexandre Da Costa.

El programa se integra con una serie de temas musicales típicos en los conciertos de Año Nuevo que se ofrecen en todo el mundo desde el inicio de esta tradición en Viena, Austria, en 1939, con valses y polcas básicamente de Johann Strauss, aunque desde entonces se han agregado a otros autores, según el país o la época, pero en general, es música jubilosa, llena de fe y esperanza en el tiempo por venir.

La primera parte del programa iniciará con la Obertura de “El murciélago”, de Johann Strauss, para continuar con la “Sinfonía N°. 2” de Ludwig van Beethoven, para tras un breve intermedio, continuar con los temas de Strauss, “Vals del emperador”, “Danubio azul”, las polkas “Trisch-Trasch y “Unter Donner und Blitz”.

El concierto contará con la participación como invitada, de la soprano Wendy García y el maestro Alexandre Da Costa, originario de Montreal, Canadá, además de dirigir a la Orquesta, participará con su violín Stradivarius Di Barbaro de 1727, en un concierto que promete ser inolvidable y que por ningún motivo se puede perder.

La entrada será libre.