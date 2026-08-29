Este lunes 31 vence plazo para convocatoria de exposición ‘Entronas / Siłaczki’

Artistas profesionales tienen hasta el lunes 31 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, para enviar propuestas a la exposición colectiva internacional “Entronas / Siłaczki”, un proyecto del Instituto Sinaloense de Cultura que busca reflexionar sobre la mujer contemporánea.

La muestra busca construir un diálogo a través del arte que permita reconocer la riqueza de experiencias y compartirlas con el público. La exposición parte de la idea de que la mujer contemporánea representa un territorio de fuerza, valentía y realidad.

El proyecto tiene como propósito integrar una selección de piezas que den testimonio de la identidad contemporánea. Aspira a convertirse en un espacio de intercambio cultural donde converjan distintas voces y experiencias artísticas.