Este lunes 31 vence plazo para convocatoria de exposición ‘Entronas / Siłaczki’

Artistas profesionales tienen hasta el lunes 31 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, para enviar propuestas a la exposición colectiva internacional “Entronas / Siłaczki”, un proyecto del Instituto Sinaloense de Cultura que busca reflexionar sobre la mujer contemporánea.
La muestra busca construir un diálogo a través del arte que permita reconocer la riqueza de experiencias y compartirlas con el público. La exposición parte de la idea de que la mujer contemporánea representa un territorio de fuerza, valentía y realidad.
El proyecto tiene como propósito integrar una selección de piezas que den testimonio de la identidad contemporánea. Aspira a convertirse en un espacio de intercambio cultural donde converjan distintas voces y experiencias artísticas.
El Instituto Sinaloense de Cultura expresó que el proyecto busca construir un diálogo que permita reconocer la riqueza de experiencias de la mujer contemporánea. Indicó que la exposición aspira a integrar piezas que den testimonio de esta identidad, reuniendo propuestas que expresen lo que significa afrontar la vida con firmeza, conciencia, determinación y libertad.
La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres artistas. Esto es al considerar que la creación artística trasciende géneros y que existen múltiples formas de aproximarse a la esencia y el papel de las mujeres en la sociedad actual.
Las bases de participación establecen que podrán presentarse obras realizadas en técnica libre sobre papel. El formato mínimo es de 40 por 40 centímetros y el máximo de 100 por 100 centímetros. Cada artista podrá registrar de tres a cinco piezas originales.
Las personas interesadas deben enviar su propuesta al correo electrónico MuseoArteCracovia@gmail.com. En el asunto deben indicar “Propuesta 2026 – [Nombre completo]”.
El expediente debe incluir imágenes de las obras en buena resolución, sus fichas técnicas y una semblanza curricular actualizada. Los artistas elegidos serán contactados para recibir indicaciones sobre las siguientes etapas del proyecto.