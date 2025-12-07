Este lunes, Concierto Navideño en el Museo de Arte de Mazatlán

El Concierto Navideño de la Orquesta con la Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y Coro Infantil Voces del Mar se realizará este lunes 8 de diciembre a las 17:00 horas en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, con entrada libre.

Bajo la dirección del maestro Diethers Roberto Torres Cartagena, esta presentación reunirá a jóvenes talentos en un recital preparado especialmente para celebrar la temporada decembrina, con un programa que integra piezas clásicas, villancicos tradicionales y arreglos contemporáneos que evocan el espíritu festivo de la Navidad.

El concierto forma parte de las actividades de fin de año del Sistema Estatal de Fomento Musical y busca ofrecer a la comunidad una experiencia artística accesible y de calidad, impulsando al mismo tiempo el crecimiento musical de las nuevas generaciones.