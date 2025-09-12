Este sábado 13, en Mazatlán, inician audiciones para el Festival de Rock Sinaloa

Este sábado 13 de septiembre, en Mazatlán, será la primera de las tres audiciones presenciales para seleccionar a las ocho bandas que participarán en el 26 Festival de Rock Sinaloa 2025, que se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre en Culiacán, organizada por un comité ciudadano con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.

Son 34 bandas y solistas de rock de la entidad las que fueron preseleccionadas para ser parte de las audiciones presenciales, y en la tocada del próximo sábado, participarán nueve bandas de la zona sur que son: Jules Vil, Iviarum, Hlain, Xennials, Protea, Gil Tapia, Cabeza de Diamante Neurosis, La Sombra de Piter Pan, y Guerrilleros Band.

El sábado 20 toca el turno a las 18 bandas preseleccionadas en la zona centro, en Culiacán, con la participación de las bandas: Nayvs, Ttemplos, Audiofuzz, The Asylum, Bridch!, Los Blackbirds Project, Daria, Los Clyde’s, Sagreveht, Aluxes, Sinapsis, Seandy, Yayfog, Feesnover Avenida, Tenochtitlan, Canela, Devastar y Jorge Aru.

Y cierra el sábado 27 de septiembre en Los Mochis con las siete bandas preseleccionadas en la zona norte, que son las siguientes: Oledier, Richy Contra, Rindigo, Nard’a, Neil is Love, Mames Vincent y El Algoritmo.

De entre todas ellas se elegirán ocho bandas, que se presentarán en el 26 Festival de Rock Sinaloa 2025, en Culiacán, alternando con importantes bandas con presencia nacional que serán anunciadas en su momento.

Los nombres de las bandas seleccionadas por el jurado se darán a conocer el día 4 de octubre de este año y recibirán un estímulo económico por su participación.

Los elementos a tomar en cuenta para la selección final son la propuesta musical, la composición de música y letra, la creatividad y originalidad y, en cuanto a ejecución, deberá tener calidad y técnica de la interpretación y presencia y cohesión escénica del proyecto durante la interpretación.

En los aspectos técnicos se evaluará la eficiencia en montaje y desmontaje de equipo musical previo y posterior a la interpretación, respectivamente, así como la eficiencia en el uso del equipo musical durante la interpretación.