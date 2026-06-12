Este sábado, celebra Isic el Día Mundial del Juego con actividades lúdicas en el Masin

El Instituto Sinaloense de Cultura se unirá a la celebración del Día Mundial del Juego con una atractiva jornada de actividades lúdicas y artísticas este sábado, a partir de las 11:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.

Porque jugar es un derecho universal de las infancias, fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional y social esta fecha resulta realmente significativa, ya que fue oficialmente decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2024, respondiendo a la vital pertinencia de promover y proteger el derecho de niñas y niños al juego, propósito contemplado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

En consonancia con el compromiso institucional de garantizar los derechos culturales de la niñez, el programa Alas y Raíces Sinaloa ha diseñado una agenda descentralizada que, en esta ocasión, girará en torno a la temática de la fiesta del balompié, con actividades con de entrada libre en diversos municipios del estado y en el caso de este sábado, específicamente en Culiacán.