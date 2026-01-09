Este sábado, la Compañía Folclórica Sinaloense, en el Jardín Botánico

Este sábado 10, a las 18:15 horas, en el Jardín Botánico de Culiacán, se presenta la Compañía Folclórica Sinaloense, con el espectáculo “Fiestas Decembrinas”, bajo la dirección de la maestra Olimpia Chávez Arce, en el marco del programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P., con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.

Se trata de una serie de coreografías en las que se recrean las tradiciones de fin de año en nuestro país, desde la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe a las: posadas y sus piñatas en Jalisco y el Año Nuevo en Tlacotalpan, Veracruz, al son de “La rama” y otras expresiones de la danza y las fiestas tradiciones propias de esa temporada.

La participación del Isic en las actividades de “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, concluyen este domingo 11 a las 18:15 horas, con la presentación de la ópera navideña “Amahl y los visitantes nocturnos”, a cargo del Taller de Ópera de Sinaloa (dirigido por el maestro José Manuel Chú), el Coro de Ópera de Sinaloa (a cargo de Marco Antonio Rodríguez) y la Compañía de Danza Joven de Sinaloa.

“Amahl y los visitantes nocturnos” es una ópera de Gian Carlo Menotti (1911-2007) que narra la historia de Amahl, un niño pastor con discapacidad, y su madre, quienes viven en la pobreza en el campo. La vida de ambos se transforma cuando tres Reyes Magos, en su camino hacia Belén, buscan refugio en su humilde hogar.