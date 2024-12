Este sábado, segunda función de ‘Celebrating Broadway’

Una segunda noche mágica vivirán los mazatlecos durante el concierto “Celebrating Broadway” con los mejores éxitos de los grandes musicales de Broadway, interpretados por artistas de renombre internacional y la Camerata Mazatlán bajo la batuta de Zina Goldrich, este sábado 14, en el Teatro Ángela Peralta, a las 20:00 horas.

Los musicales de Broadway son una experiencia única que combina música, teatro, danza y emociones y no puedes perder la oportunidad de disfrutarlos como si estuvieras en la meca del teatro musical.

Celebrating Broadway revive los momentos más emotivos y espectaculares de: Chicago (La pasión y la seducción en la década de 1920); Wicked (La historia detrás de “El Mago de Oz” desde una perspectiva nueva); Los Miserables, El Rey León (La épica aventura de Simba en la sabana africana); La Sirenita (El amor y la transformación bajo el mar); Sinatra el Musical, Tina Turner el Musical, Priscilla Reina del desierto, El Molino Rojo (inspirado en la vida de la bailarina y cantante francesa Moulin Rouge), El Mago de Oz (con las canciones más icónicas en la historia del cine) y mucho más.

Artistas Estelares: Mauricio Martínez, Laura Strickling, Dory Lorenz, Campbell Walker y Kelli Rabke son artistas que actualmente están incluidos en la escena de las mejores producciones de Broadway.

Mauricio Martínez: Un Ícono de Broadway, ganador de un Premio Emmy, es un actor y artista discográfico mexicano ganador de un premio Emmy, cuyo trabajo abarca cine, televisión, álbumes, conciertos, obras de teatro y musicales.

Hizo su debut en Broadway interpretando al creador y productor cubano de éxitos Emilio Estefan en On Your Feet! The Story Of Emilio & Gloria Estefan en Broadway y su primera gira nacional, presentándose en teatros como The Kennedy Center en Washington DC y The Pantages Theater en Los Ángeles.

Boletos disponibles en la taquilla del teatro a un costo que va desde 300 hasta 500 pesos.