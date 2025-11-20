Este viernes 21 inicia el Encuentro de Solistas y Duetos

Este viernes 21 inicia la edición 23 del Encuentro de Solistas y Duetos, que se realizará hasta el 30 de noviembre con actividades escénicas, conferencias, clases magistrales y el 24 Premio Culiacán de Coreografía, con creadores de la Ciudad de México, Chihuahua, Tijuana y Sinaloa.

Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Instituto Sinaloense de Cultura; Daniel Goiz, miembro del comité organizador; Homar Arnoldo Medina, coordinador general de Cultura y Servicios de la UAS; y Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, dieron detalles del encuentro.

Arriaga Robles comentó que este festival ha crecido, se ha ido reinventando hacia otros espacios y es uno de los festivales de danza más esperados en todo el país, por lo que es muy importante seguir apoyando este tipo de eventos.

Homar Arnoldo Medina, por su parte, dijo que es un gusto hermanar esfuerzos con el Isic y el Ayuntamiento para establecer un programa permanente en la promoción local de la cultura, como ya se hizo en la Feria del Libro de Culiacán, y ahora con este Encuentro de danza, que ha mostrado su capacidad de innovación.

Adolfo Plata, a su vez, expresó que el IMCC necesita que se sigan respaldando este tipo de acciones en Culiacán, fortaleciendo los proyectos que se realizan cada año, como en este caso. Afirmó que el Ayuntamiento está dispuesto a fortalecer aún más este encuentro y ojalá que se sumen nuevos patrocinadores para enriquecer las nuevas ediciones.

Daniel Goiz, del grupo Athros Arte Escénico, comentó que el Encuentro inicia el viernes 21 a las 17:00 horas en el Teatro Socorro Astol con el espectáculo “Cartografía del Afecto”, bajo la dirección general y coreografías de Robert Spin.

El espectáculo “Travesías”, de la Compañía Áthros, se presenta el viernes 21 en el Colegio CADI y el domingo 30 en el Parque Culiacán 87, con una serie de piezas creadas e interpretadas por Daniel Goiz y Andrea Gómez.

“La guarida de Toto”, creación e interpretación de Jesús Laredo de la compañía Athos Garabatos (Ciudad de México), se presenta el domingo 23 de noviembre en el Parque 87. El lunes 24, en Carboneras, Culiacán, se presenta la obra de danza y teatro clown “El Poeta de la Nariz Roja”, creación e interpretación de Kevin Rivera.

La coreografía “Alguna vez vi un Colibrí”, de Raúl Támez, se presenta el jueves 27 de noviembre en la Torre Académica de la UAS, interpretada por Paulina del Carmen y José Ortiz. Posteriormente se presenta “Y... ¿Ahora qué?”, coreografía e interpretación de Giselle Martínez y Tulio de la Garza, de la compañía Encontra2 Danza (Tijuana).

El sábado 29, en el Foro CAEC, se presenta Áthros Artes Escénicas con la coreografía “Waqay”, creación e interpretación de Robert Espín.

Las actividades formativas incluyen las conferencias: “Desde adentro: La otra mirada desde la etnografía de lo personal hasta el feminismo para la escena y performance: ¿Cuántas mujeres son muchas?”, por Sagrario Silva (Chihuahua); “Gestión cultural internacional”, por Arturo Castillo Jiménez (San Luis Potosí); y la conferencia-taller “Coreografía expandida: lo integral de la creación escénica”, por Gregorio Trejo (CDMX).

Las Clases Maestras estarán a cargo de Jesús Laredo (de Athos Garabatos, CDMX); Paulina del Carmen (de La Infinita Compañía, CDMX), José Ortiz (de La Infinita Compañía, CDMX); Giselle Martínez y Tulio de la Garza (de Encontrad2 Danza, Tijuana) y Arturo Castillo (de San Luis Potosí).

En el 24 Premio Culiacán de Coreografía participan 12 coreógrafos, e inicia el miércoles 26 y jueves 27 con las dos eliminatorias en la Plazuela Obregón, y termina con la Gala de Finalistas el viernes 28 a las 17:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, con un “Opening” en el que participan artistas invitados, Áthros, la Escuela Municipal de Danza y ContempoUAS.