Este viernes 29, la expo Arte Tributario llega al MASIN

CULIACÁN._ Para cerrar su programa de actividades para el mes de agosto, este viernes 29 a las 18:00 horas, el Museo de Arte de Sinaloa abrirá la exposición Arte tributario. Pago en Especie SAT, en la Sala 5 del Masin, con obra de artistas mexicanos que aprovecharon ese programa para cumplir con sus obligaciones fiscales.

La exposición se integra con el envío más reciente recibido por el Museo, ya que cada año el Servicio de Administración Tributaria recibe centenares de obras de artistas de todo el país, lo que convierte a este programa en un verdadero termómetro para conocer lo más nuevo que están realizando los creadores de cada rincón de la República Mexicana.

Es en ese sentido que se podrán apreciar las obras que han arribado recientemente al Museo de Arte de Sinaloa, en una especial selección preparada para el disfrute de todos sus visitantes.

El Programa Pago en Especie es un mecanismo que facilita a los artistas cumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado mediante obras de su autoría.

Data del año 1957 y fue creado por iniciativa de un grupo de artistas, encabezados por David Alfaro Siqueiros, quienes solicitaron al entonces director del Impuesto sobre la Renta, Hugo B. Margáin, la opción de pagar sus obligaciones fiscales mediante obra plástica de su autoría.

La propuesta fue aprobada y marcó el inicio de un innovador programa fiscal al que se sumaron grandes artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Raúl Anguiano. Más adelante, en 1975, fue formalizado por Decreto Presidencial.

Hoy en día, el programa Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforma una de las más importantes colecciones de arte moderno y contemporáneo en México, y es un referente internacional de vanguardia tributaria en apoyo a los artistas.

La obra es seleccionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con un Comité integrado por un representante del Instituto Nacional de Bellas Artes y por especialistas en la materia, y posteriormente es entregada mediante sorteo a museos y galerías del país para su exhibición y resguardo.