Este viernes 5 lanzarán las convocatorias para el Carnaval de Mazatlán 2026

Este viernes 5 de septiembre, en el Museo de la Música, el Instituto de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán llevará a cabo la presentación de las convocatorias para integrar la corte real de los diversos reinados del Carnaval de Mazatlán.

La máxima fiesta porteña tendrá lugar del 12 al 17 de febrero de 2026, por lo que una vez más los organizadores de este evento darán a conocer los requisitos para elegir a la reina absoluta del Carnaval y así dar lugar a la Reina de los Juegos Florales, también los requisitos para la Reina Infantil y el Rey del Carnaval.

Cabe recordar que al anunciar la convocatoria comenzará la recepción de las solicitudes para aspirantes a Reina del Carnaval, quienes deberán presentar sus documentos en las oficinas de Cultura en Mazatlán.

Como cada año, el Rey del Carnaval y la Reina Infantil son elegidos mediante votos económicos. La cuenta final de votos se da a conocer previo al inicio de las festividades.

En cuanto a los concursos alrededor de las fiestas carnestolendas, está el Premio Clemencia Isaura de Poesía, el concurso de comparsas; el Baile Infantil, en donde se premia fantasía disfraz y baile.