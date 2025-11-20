Este viernes abre la expo fotográfica ‘El México de los mexicanos III’

La magna exposición fotográfica “El México de los mexicanos III”, organizada en colaboración con Fomento Cultural Banamex, se inaugurará este viernes, a las 18:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa, como parte central de los festejos por el 34 aniversario de su fundación.

Ubicada en la Sala 5 del museo, la exposición presenta una colección que va más allá de la fotografía con un muestrario de cincuenta imágenes, acompañadas de testimonios, piezas de arte popular y recreaciones históricas.

El objetivo de esta programación es doble: salvaguardar el patrimonio nacional y establecer un puente con las nuevas generaciones mediante una experiencia que entrelaza la memoria, la reflexión, el juego y la creatividad.

Las obras invitan a los visitantes a un recorrido visual por el México actual, a través de la lente de talentosos participantes del concurso, para explorar la rica identidad mexicana, su historia y su efervescente creatividad.

La iniciativa surge del Banco Nacional de México, y la primera edición del certamen fotográfico “El México de los Mexicanos” fue organizada por Fomento Cultural Banamex en el marco del 125 aniversario de la institución. Cinco años después, en 2014, se celebró la segunda edición, y la tercera entrega, cuya selección se expone ahora, se realizó en 2024 para conmemorar el 140 aniversario del banco.

A lo largo de sus tres ediciones, el concurso ha generado una respuesta masiva, atrayendo la participación entusiasta de más de cuarenta mil fotógrafos, tanto aficionados como profesionales. Estos artistas, procedentes de los 32 estados de la República Mexicana y más de veinte países, han registrado cerca de cien mil imágenes en total.

Para cada certamen, un jurado de alcance internacional, integrado por expertos en fotografía y artes visuales, fue el encargado de seleccionar las fotografías galardonadas con premios, menciones honoríficas y reconocimientos especiales.