$!Este viernes cierra la convocatoria de la Muestra ECINORT 2026

La convocatoria contempla dos vertientes para la participación. El Panorama Nacional está dirigido a personas mexicanas mayores de 18 años de cualquier entidad del país. El Panorama Sinaloense se destina a realizadores sinaloenses por nacimiento o con residencia comprobable en la entidad.

El Instituto Sinaloense de Cultura informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre a las 23:59 horas. La ceremonia de premiación y exhibición de las obras seleccionadas se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 18:00 horas en Culiacán.

La Muestra Expresión Cinematográfica Norte se ha consolidado como un referente regional para la exhibición y promoción de cortometrajes independientes y emergentes. Este certamen forma parte de los esfuerzos del Instituto Sinaloense de Cultura por impulsar el talento audiovisual local y nacional.

El evento, parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, ha promovido durante 17 años el cortometraje independiente. Invita a videastas aficionados, estudiantes de comunicación, artistas visuales y creadores escénicos a participar con sus obras.

El Instituto Sinaloense de Cultura cerrará este viernes la convocatoria para la Muestra Expresión Cinematográfica Norte “La edición de la realidad” (ECINORT) 2026. Este espacio cultural relevante en Culiacán busca promover el cortometraje independiente y nuevas narrativas audiovisuales en la región.

En el apartado nacional pueden participar obras de ficción, que incluyen producciones actuadas o animadas, así como documentales. Por su parte, el panorama estatal recibirá cortometrajes de ficción y las categorías de cineminuto, tanto en ficción actuada como en animación.

Los realizadores sinaloenses tienen la opción de participar en ambas vertientes, el Panorama Nacional y el Panorama Sinaloense, según sus intereses y la naturaleza de sus obras. Los ganadores del primer y segundo lugar de la edición anterior no podrán competir en esta nueva emisión.

Las producciones participantes deben haber sido realizadas entre los años 2025 y 2026. Los cortometrajes de ficción y documental tendrán una duración mínima de tres minutos y máxima de diez minutos, incluyendo los créditos finales. Los cineminutos, por su parte, deberán contar con una duración exacta de sesenta segundos.

La temática de los cortometrajes es libre en todas las categorías. Este enfoque busca incentivar la diversidad de propuestas, lenguajes y perspectivas que enriquecen la producción audiovisual mexicana.

Cada director o directora puede registrar un cortometraje por categoría. Sin embargo, en el caso específico de los cineminutos, tanto de ficción actuada como de animación, no existe un límite en la cantidad de proyectos que se pueden presentar.

La edición 2026 de ECINORT contempla una bolsa de premios que asciende hasta los 20 mil pesos para las producciones ganadoras. En el Panorama Nacional se otorgarán 10 mil pesos al primer lugar en la categoría de ficción y otros 10 mil pesos para el primer lugar en documental.

Para el Panorama Sinaloense, se premiará con 20 mil pesos al primer lugar de ficción, 15 mil pesos al segundo lugar y 8 mil pesos al tercer puesto. Asimismo, las categorías de cineminuto de ficción actuada y cineminuto animado otorgarán premios de 5 mil pesos a sus respectivos primeros lugares.

Además de los estímulos económicos, los mejores trabajos recibirán reconocimientos en diversas categorías técnicas y artísticas. Estas incluyen dirección, fotografía, actuación, música original, edición, guion y diseño de producción. Estos reconocimientos buscan fortalecer la labor colectiva que hace posible una obra cinematográfica.

Las personas interesadas en participar deben completar el formulario de inscripción disponible. Es indispensable adjuntar una identificación oficial vigente para validar la participación.

En el caso de los participantes que se inscriban por vecindad en el Panorama Sinaloense, será necesario acreditar una residencia mínima de seis meses en el estado. Esto se debe realizar mediante la presentación de la documentación correspondiente que compruebe dicho requisito.

Las obras inscritas serán evaluadas por un Jurado de Selección. Este cuerpo colegiado está integrado por especialistas del ámbito audiovisual. El jurado revisará el cumplimiento de las bases de la convocatoria, la duración establecida y los estándares mínimos de calidad de imagen y sonido.

El proceso de evaluación determinará los trabajos que finalmente formarán parte de la muestra. La participación en el certamen es gratuita para todos los interesados. Deben enviar la documentación requerida, el material audiovisual y el kit de prensa al correo electrónico del evento.