Este viernes inauguran la exposición ‘Carteles de la Mission’, arte chicano en Galería Rubio

La muestra de arte chicano “Carteles de la Mission”, será inaugurada este viernes 6 de marzo a las 16:00 horas, en la Galería Rubio, una invaluable colección de serigrafías, una crónica visual de resistencia y comunidad que será presentada por la artista plástica Cecilia Sánchez Duarte dentro del programa del Artwalk.

La colección surge del trabajo realizado en el emblemático taller Mission Grafica, en San Francisco, California. Las piezas fueron creadas bajo la influencia y colaboración de reconocidos artistas como René Castro, Calixto Robles, Francisco X Alarcón, Michael Román y Juan Pablo Gutiérrez, entre otros, durante la efervescencia del arte chicano de la década de los setenta.

La exposición se articula a través de tres ejes fundamentales: Activismo Político: Obras vinculadas a movimientos sociales y causas latinoamericanas.

Cultura y Comunidad: Carteles diseñados para festivales, lecturas y eventos artísticos locales.

Obra Personal: Una selección de obras creadas por la artista Cecilia Sánchez Duarte.

La formación de esta colección es testimonio de un modelo solidario: Sánchez Duarte, quien se desempeñó como asistente voluntaria de producción, recibió estas piezas como retribución a su labor, logrando rescatar un acervo que fusiona el valor histórico con la gráfica social.

Esta muestra ha recorrido múltiples espacios para su exposición y ha formado parte de eventos de prestigio como la Bienal Internacional del Cartel en Zacatecas. Además, cuenta con el respaldo intelectual de figuras como Felipe Ehrenberg y Guillermo Gómez-Peña, entre otros, vinculados a la gráfica social.

Las obras estarán disponibles tanto para su exhibición como para venta directa, del 06 de marzo al 30 de abril.

Entrada libre. Habrá visitas guiadas gratuitas. Personas interesadas enviar solicitud al e mail: chinasandu@hotmail.com. Tel. 669 162 2711.