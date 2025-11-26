Este viernes inicia el Festival de Rock Sinaloa 2025

Con la participación de tres bandas con presencia nacional —Bloody Benders (Ciudad de México), Pakito Punk (Ensenada) e Hipogrifos (Ensenada)—, junto con 12 bandas de rock de la entidad seleccionadas por convocatoria, todo está listo para el Festival de Rock Sinaloa 2025, que se llevará a cabo los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, teniendo como sede el Ágora Rosario Castellanos.

Informaron Juan Salvador Avilés Ochoa, director del ISIC; Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística de la misma institución; así como Jorge Beltrán y Antonio Briseño, integrantes del comité organizador.

Avilés Ochoa destacó que este Festival, que se remonta al siglo pasado y celebra su 26.ª edición (con algunas interrupciones debidas a la pandemia), se inscribe en la necesidad de apoyar las iniciativas ciudadanas.

Subrayó que, por varios años, Jorge Beltrán y Antonio Briseño han estado al frente de esta actividad, que atiende una vertiente musical poco común en la región, y que ahora regresa a su espacio natural e inicial: el Ágora Rosario Castellanos.

Jorge Beltrán comentó que la banda Bloody Benders es un grupo de metal de gran calidad, integrado por mujeres, y que Pakito Punk, de Ensenada, ofrecerá un show para niños el domingo, utilizando una marioneta (bocón) que toca punk con temas accesibles para el público infantil.

De acuerdo con la programación, el Festival inicia el viernes a las 17:00 horas, con las bandas Aluxes (Culiacán), Iviarum (Mazatlán), Devastar (Culiacán) y Sagreveht (Culiacán).

El sábado, desde las 16:00 horas, abre Audiofuz (Culiacán), sigue Canela (Culiacán), La Sombra (Escuinapa), Guerrilleros Band (Mazatlán) y cierra el metal de Bloody Benders (CdMx).

El domingo abre fuerte desde las 16:00 horas, con Pakito Punk (Ensenada), Xennials (Mazatlán), Jules Vil (Mazatlán), Mames Vincent (Los Mochis), Oledier (Culiacán) y cierra Hipogrifos, de Ensenada.

Los conciertos concluyen a las 20:00 a 20:30 horas y están representados diversos subgéneros del rock que van desde el reggae, alternativo, punk, Heavy metal, Dream pop, punk, Death metal, entre otros.

En la convocatoria participaron 35 bandas de la entidad (seis de la zona norte, 19 del centro y 10 del sur) de las cuales se eligieron 12, por un jurado integrado por Benjamín Martínez Carrillo, de Mazatlán, conocido por su proyecto musical “Min III” (Min Tercero); Carlos Alberto Aragón Sánchez, músico culichi que ha participado en diversos proyectos, y Liliana Saraí Rivera Cruz, de la Ciudad de México, actual bajista de Introtyl.