Con el mensaje positivo de promover el cuidado del medio ambiente y sabedora que hoy inicia un camino lleno de aventuras, Siu Ling I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, está lista para recibir su corona.

Este viernes, en punto de las 20:30 horas, en el Estadio Teodoro Mariscal se efectuará la ceremonia de la nueva reina que se define como una ‘pata salada’ luchadora, trabajadora, alegre, inteligente y con un inmenso amor por el Carnaval.

“Eclipse Barroco”, nombre que lleva este año la máxima fiesta porteña, desbordará su magia, fantasía y tradición ante miles de personas con una noche dedicada al arte.

Es noche, la nueva soberana recibirá la corona de manos de Claudina Domingo Hernández, quien con su poema “Reconquista el Reino del Ka’an”, ganó el premio Clemencia Isaura de Poesía 2024, que se entrega en la edición 90 de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán.

Para la velada, el tenor de talla internacional que engalanará la fiesta será Fernando de la Mora, quien junto a Ely Guerra y Denisse Gutiérrez, brindarán un repertorio totalmente nuevo que va desde lo clásico hasta lo popular.

La nueva soberana habla sobre lo emocionada que se siente el poder vivir esta experiencia.

“Me siento muy emocionada, ya he tenido eventos respecto a mi corona, ha sido un mundo nuevo también, me siento muy feliz, me siento contenta, es una experiencia única, y espero hacer un buen papel, dar todo de mi, quiero que el Carnaval de Mazatlán sean mucho más grande de lo que ya es, entonces voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, y todos mis conocimientos para lograr ese reto”, comentó Siu Ling I.

“El reto por la corona fue gigante, porque yo veía a mis compañeras y las veía muy bien preparadas, a todas, y yo ya había ido a muchas elecciones y yo decía este año, este nivel de candidatas no se había visto, si me las vi duras por eso, pero siempre dando todo de mi sabiendo que lo podía lograr”.

La reina de las Bellas Artes se siente muy agradecida por los mazatlecos, quienes la han acogido de la mejor manera, luego de obtener la corona.

“Los mazatlecos me han tratado muy bien después de obtener la corona; he conocido a muchas gente, y que me han dicho que yo era su favorita, que me había estado siguiendo en toda la contienda; la palabra con lo que lo puedo definir es agradecida, agradecida con todas esas personas que sin conocerme me mandaron muestras de apoyo, o que han creído en mí cuando muchas veces yo no creía en mí”, comentó.

La dinastía

Siu Ling Cotero Chío proviene de una familia de Reinas de Carnaval, pues entre sus familiares se encuentra una Reina del Carnaval, dos de Juegos Florales y dos Reinas Infantiles.

Lo que es una coincidencia o no, es que en este 2024 será un año importante para la Dinastía Chío, pues además de que Siu Ling ostentará la corona como Reina de los Juegos Florales 2024, durante esta edición se celebrará el 50 Aniversario de Celia Chío, como Reina de los Juegos Florales en 1974.

Y, se cumple el 25 aniversario de Lai Hing Chío, como Reina del Carnaval en 1999, por lo que el Carnaval de Mazatlán 2024 será toda una celebración familiar para esta dinastía.

“Yo nunca me lancé pensando en que mi familia iba ser homenajeada, yo ya quería hacerlo hace algunos años, no se pudo por el tema del covid; este año yo sentí que era mi año, lo voy a intentar, voy a dejar todo en el escenario, en mis clases, tratar de hacer muy buen papel y lo que tenga que pasar”, explica.

“Y me dije ‘quede como reina, quede como princesa, voy a disfrutar este Carnaval porque nos gusta’, mi familia es apasionada, mi familia ha ganada, mi familia a perdido, pero eso no nos quita el buen sabor de boca que deja el Carnaval, que deja la tradición, y estoy feliz de poder aportar una corona a mi familia, que ya son seis, dos infantiles, tres de Juegos Florales y una de Carnaval y espero que la tradición siga por más años con mis sobrinas, y yo si tengo hijos en un futuro que sigan las coronas”, dijo.

Entre sus proyectos está el realizar proyectos para Mazatlán en lo que es el cuidado del medio ambiente.

El concierto

Fernando de la Mora se presentará junto a Ely Guerra y Denisse Gutiérrez este viernes 9 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal

SIU I

La coronación de Siu I primera arrancará a las 20:30 horas, una vez ataviada Fernando será el anfitrión de la velada.