Este viernes, la Banda Sinfónica Juvenil tocará en el ágora del ISIC

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado del Instituto Sinaloense de Cultura, inicia este viernes 16 de enero, a las 17:00 horas, con su programa anual La Banda en el Ágora, en el Ágora Rosario Castellanos del Isic, donde ofrecerá un programa para homenajear a John Philip Souza, compositor y director de orquesta estadounidense de finales del Romanticismo, conocido como el “Rey de las marchas”.

Dirigido por Diego Rojas, la Banda ofrecerá a los asistentes las piezas The Beau Ideal, El Capitán, The Fairest of the Fair, The High School Cadets, The Liberty Bell, Nobles of the Mystic Shrine, Semper fidelis.

Además, The Stars and Stripes Forever, The Thunderer y The Washington Post, algunas de sus piezas más famosas,

John Philip Sousa (1854-1932) es un nombre inseparable de la historia de la música estadounidense, especialmente en lo que respecta a la composición de marchas militares y piezas para bandas.

Conocido como “El Rey de las Marchas”, Sousa no solo dejó una huella indeleble en la música de su país, sino también en el mundo entero, transformando la manera en que se percibe la música marcial y enigmática.

Su legado musical sigue siendo reconocido y celebrado, tanto por su impresionante capacidad de composición como por su habilidad para dirigir y perfeccionar la interpretación de sus obras.

Además de las innumerables marchas que lo han hecho famoso en el mundo, a lo largo de su vida, Souza compuso 11 óperas cómicas y 2 poemas sinfónicos.