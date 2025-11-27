Este viernes premian a ganadores de la XVI Muestra de cortometrajes ECINORT 2025

Este viernes 28 concluye la décimo sexta Muestra Expresión Cinematográfica Norte 2025, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, con la premiación a los mejores cortometrajes seleccionados en sus diversas categorías y disciplinas, en un evento con sede en la Sala de Cine de Trapiche Museo Interactivo en Los Mochis.

La Muestra inició el jueves 27 con la exhibición de la mayoría de los cortometrajes seleccionados en las categorías de Panorama Documental y Panorama Ficción Sinaloense, que son las más numerosas.

A las 16:00 horas del viernes se presentará el proyecto Festivalito de Cine La Pilindrina, con una exhibición de cortometrajes realizados por niñas y niños de la ciudad de Culiacán. Este proyecto es coordinado por la cineasta Zulema Olivas Sánchez y es impulsado por Guerrillera Films con apoyo del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Posteriormente, a las 17:30 horas, se llevará a cabo el conversatorio “La técnica, la crítica y el discurso cinematográfico”, con la interacción entre artistas audiovisuales participantes y los miembros del jurado de la Muestra: Zulema Olivas Sánchez, Edgar Luzanilla, Felipe Flores y Jorge Ortiz, con Agustín Galván como moderador.

A las 19:00 horas será la exhibición de los trabajos de Cineminuto Sinaloense, tras lo cual se procederá a la Premiación. Los premios en la categoría Panorama Nacional constan de 15 mil pesos para Ficción y 10 mil pesos para Documental. En el Panorama Sinaloense, los premios en Ficción son de 20 mil pesos al primer lugar, 15 mil pesos al segundo lugar y 8 mil pesos al tercer lugar, además de 5 mil pesos para el mejor Cineminuto.

Además de los premios económicos a los mejores trabajos, se entregarán reconocimientos al Mejor Director, Fotógrafo, Actriz, Actor, Música, Edición, Guion y Diseño de Producción.

Respecto a los miembros del jurado, Zulema Olivas Sánchez es productora y directora de cine y documentales. Ella destacó como segunda asistente en “Danika” y por los proyectos premiados “Luisa gu Mejikan” y “LICHAM” (ganador del Ojo a Mejor Documental, FICM 2024). Actualmente, desarrolla su ópera prima.

Edgar Luzanilla es director de fotografía con experiencia global. Se formó en Culiacán e inició su carrera en Fox Studios con “Pearl Harbor”. Ha trabajado como operador y Director de Fotografía (DP) en series y películas independientes en múltiples países, destacando su rol actual como DP de segunda unidad en “Las Azules 2”.

Y Felipe Flores es periodista, crítico de cine y académico de la UdeG, además de creador de Apuntes de Cine. Ha cubierto festivales internacionales y entrevistado a figuras como Reygadas y Lanthimos. Su trabajo promueve la crítica social y la visión del cine como un “acto de rebeldía” y una herramienta de diálogo colectivo.