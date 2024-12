Este viernes, Rock Retro Sinfónico 2, con la Banda Sinfónica Juvenil

Este viernes 20 a las 17:30 horas, en el Ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura, y dentro del programa del 25º Festival de Rock Sinaloa 2024, se presenta el concierto Rock Retro Sinfónico 2, con la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, bajo la dirección del Mtro. Baltazar Hernández Cano, con entrada libre.

Es el segundo programa con este título que presenta en estos días la Banda, el primero, a fines de noviembre, y para este viernes el programa es totalmente nuevo, con temas y bandas diferentes.

Las piezas que lo integran, una serie de popurrís, son las siguientes: Salón de la Fama Del Rock And Roll, con arreglos para banda de Paul Jennings; Lo Mejor De Los Beatles, de J. Lennon & P. Mc Cartney con arreglos de John Moss; Chicago: Leyendas de Pop y del Rock, con arreglos de John Wasson.Además, Queen: We are the Champions, de Freddy Mercury, con arreglos de Manfred Schneider; Queen: Pequeña cosa llamada Amor, de Freddy Mercury, con arreglos de Thijs Oud, y Supertramp, con arreglos de André Waignein.

También Eric Clapton: Leyendas de pop y del rock, con arreglos de Jay Bocook; Sly and The Family Stone: ¡Toca esa música funky!, con arreglos para banda de Stef Minnebo; Stevie Wonder “Sir Duke”, con arreglos de Naohiro Iwai, y cierra con Metallica, con arreglos de Dennis Mariev.

Con este concierto cierran las actividades para este año de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, la cual realiza una temporada anual de conciertos con un amplio repertorio de música sinfónica que incluye tanto a los grandes maestros como a las expresiones populares de alta calidad, en la misión de difundir y promover la buena música entre todos los públicos para contribuir a la cohesión familiar, al desarrollo humano y social, y al bienestar de todos los sinaloenses.

Dicha misión se refleja en la presentación de alrededor de 40 conciertos anuales en sus programas La Banda en el Ágora, La Banda en tu Municipio, Conciertos de Gala, Eventos especiales, y Festivales del ISIC.