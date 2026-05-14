Este viernes, ‘Tres Grandes en una noche de primavera’, un homenaje coreográfico a los grandes del romanticismo

Una experiencia escénica inédita y llena de sensibilidad artística es la que promete la Compañía de Ballet de Mazatlán con el estreno de la función ‘Tres Grandes en una Noche de Primavera’, la cual reunirá la fuerza de la música clásica y la expresividad de la danza este viernes 15 de mayo, en el Teatro Ángela Peralta, de Mazatlán.

Una propuesta llena de intensidad será la que podrá disfrutar el público mazatleco con esta puesta en escena creada por el coreógrafo cubano, Eduardo Blanco, quien ha mantenido una estrecha relación artística con Mazatlán a través de distintos montajes y procesos de formación dentro de la Escuela Municipal de Ballet.

Así lo compartió el bailarín y maestro de esta disciplina, Carlos Cervantes Trejo, el cual destacó que este montaje representa una oportunidad para que el público disfrute una producción inédita, creada y concebida para emocionar tanto a conocedores como a los que tienen su primer acercamiento a este tipo de espectáculos.

“Él (Eduardo Blanco) escogió una música muy bella para que ustedes puedan escuchar, con unos movimientos muy delicados y en sincronía con los bailarines, espectáculo que no se pueden perder”, comentó.

“El puerto de Mazatlán puede sentirse muy feliz de tener una función de este tipo, porque la verdad es que no se ha presentado en otros lados hasta ahora y será un estreno que va a ser muy bonito, muy bello”.

La obra está inspirada en composiciones de Tchaikovsky, Rachmaninov y Berlioz, tres de las figuras más importantes de la música clásica, quienes, aunque comparten elementos de romanticismo, poseen estilos distintos que fueron integrados en una sola narrativa coreográfica.

En este sentido, Cervantes Trejo mencionó que si bien la puesta en escena no cuenta con un argumento narrativo, precisamente esa combinación musical permitirá al público apreciar contrastes escénicos que van desde grandes movimientos, saltos y cargadas, hasta momentos más suaves y delicados acompañados por el cuerpo de baile.

“Hay partes muy grandes en donde el piano está en su máximo y de pronto baja con una tonalidad muy suave, entonces siento que hay partes muy grandes con los bailarines mostrando pasos grandes y de pronto todo se relaja. Esa combinación de movimiento con la música creo que no se la pueden perder”, declaró.

El bailarín destacó que el espectáculo está pensado para todo tipo de público y no únicamente para personas familiarizadas con el ballet o la música clásica, pues el trabajo de Eduardo Blanco está diseñado para que todas las personas lo puedan disfrutar.

“No necesariamente es para gente conocedora de música clásica. Es para todo tipo de público. Es una oportunidad para conocer esta música porque es muy bella”, expresó.

“Es por eso que me gustaría invitarlos a todos, para que puedan venir y presenciar este espectáculo, así como también puedan conocer un poco de nuestro trabajo”, puntualizó.

Asista este viernes 15 de mayo

La puesta en escena contará con la participación de 33 intérpretes sobre el escenario, de los cuales, 22 son alumnas de la Escuela Municipal de Ballet y 11 bailarines de la compañía profesional local.

La función está programada a llevarse a cabo este viernes 15 de mayo en punto de las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, misma que se contempla tendrá una duración aproximada de una hora. Los boletos ya se encuentran disponibles en taquilla y venta virtual, con costos que van desde los 200 hasta los 350 pesos.