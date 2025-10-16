Este viernes y sábado, paquetes de libros gratis en El Fuerte y Choix

Este fin de semana, los días viernes 17 y sábado 18, llegará el programa de entrega de paquetes de libros gratuitos Sinaloa lee, Sinaloa crece: libros gratuitos para todos, con ediciones realizadas por el Instituto Sinaloense de Cultura a los municipios de El Fuerte y Choix, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura.

Este viernes 17 a las 10:00 horas, en la Casa de la Cultura de El Fuerte (Rosales s/n esq. Benito Juárez), personal del programa Salas de Lectura Sinaloa entregará 150 paquetes con libros editados a lo largo de los años por DIFOCUR e ISIC, con diferentes temáticas.

Y el sábado 18, a las 10:00 horas, el programa llegará a Choix, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena de México (Blvd. Universitario, Col. Ejidal), donde se distribuirán 100 paquetes de 3 libros a quienes los soliciten.

El objetivo del ISIC es poner toda su amplia y variada producción editorial en manos del mayor número de personas, informó la Dirección de Bibliotecas y Salas de Lectura.

Cada paquete contiene libros con temas que van de la poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia, historia regional, gastronomía, crónica, biográficos, literatura para niños y otros géneros, e incluye además hasta textos de autores clásicos como Edgar Allan Poe y Óscar Wilde.

El propósito es cubrir todo el estado y sembrar más libros en todos los municipios, cumpliendo así el compromiso del gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya, para hacer de Sinaloa un estado ejemplar en fomento a la lectura.

Entre los escritores en la lista se hallan Antonio Nakayama, Herberto Sinagawa, Enrique Olmos de Ita, Carmen Boullosa, Óscar Lara Salazar, Rigoberto Arturo Román Alarcón, Juan Domingo Arguelles, Sergio Ceyca, Édgar Adrián Mora, Víctor Joel Armenta, Gilberto López Castillo, Luis Alfonso Grave Tirado, Rosy Palau, Rafael Valdez Aguilar, Dina Grijalva, Rigoberto Rodríguez Benítez, Gustavo Aguilar y Bernardo Esquer López.

Además, Gioconda Belli, Agustín Velázquez Soto, Sergio López Sánchez, Adrián López Ortiz, Rafael Santos Cenobio, Sergio Ortega Noriega, Edgardo López Mañón, César Ibarra, Miguel Ángel Hernández Rubio, Leonor Mena Rodríguez, Elena Méndez, José N. Iturriaga, Pedro Cázares Aboytes, Jesús Baltazar Pérez, Teresa Díaz del Guante, David Calderón, Alfonso Orejel, Ronaldo González Valdez y Rigoberto Arturo Román Alarcón, entre muchos otros.