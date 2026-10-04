Estrellitas Lectoras, un año de hacer del museo un lugar para leer y crear

El círculo está dirigido principalmente a niños de 7 a 10 años y se desarrolla los sábados, de 11:00 a 12:30 horas, en la Sala de Lectura del museo.

“Lo interesante aquí es que los mismos niños han estado viniendo sábado tras sábado. Es muy poquita la diferencia; de hecho, ahí van llegando”, comentó.

Inna Teresa Álvarez, jefa del Museo de Arte de Sinaloa, destacó que uno de los aspectos que más llama la atención del programa es la constancia de sus participantes.

Cada sábado, la Sala de Lectura del Museo de Arte de Sinaloa recibe a un grupo de niños que llegan con libros, historias y ganas de compartir. Son las Estrellitas Lectoras, un círculo de lectura infantil que desde hace aproximadamente un año busca acercar a los pequeños no solo a los libros, sino también al arte.

La biblioteca del Masin tiene un espacio dedicado a los niños.

La biblioteca del Masin tiene un espacio dedicado a los niños.

Los participantes del club de lectura en una de las sesiones.

Los participantes del club de lectura en una de las sesiones.

La dinámica comienza con una lectura compartida. Cada participante lee una parte del texto y, al terminar, el grupo conversa sobre la historia: qué les gustó, qué llamó su atención, qué dudas surgieron y cuáles fueron sus impresiones.

Pero la experiencia no termina en las páginas del libro.

Después de la conversación, los niños realizan una actividad plástica relacionada con la lectura, utilizando distintos materiales de acuerdo con la historia que hayan abordado. De esta manera, explicó Álvarez, el programa busca que los pequeños encuentren un vínculo entre la literatura y las artes visuales.

“Los niños se acerquen obviamente a la lectura, a los libros, por eso obviamente es en la sala de lectura, pero también al arte plástico y al museo”, señaló.

En la biblioteca existe un espacio especialmente destinado a los libros infantiles, de donde se seleccionan algunas de las lecturas. El acervo incluye distintos tipos de textos y también biografías de pintores adaptadas para el público infantil.

La respuesta de los niños, dijo Álvarez, ha sido positiva. Aunque el número de asistentes puede variar de un sábado a otro, la mayoría de quienes comenzaron a participar se han mantenido en el círculo.

“Me sorprende mucho los niños que están viniendo casi desde el principio, porque se adaptan muy bien, les gusta y es algo bien padre que ellos vienen con gusto, no vienen obligados porque la mamá o el papá o el familiar los trae. Ellos vienen por gusto y les gusta leer”, expresó.

Incluso algunos de los participantes que llegaron cuando apenas comenzaban a leer han ido adquiriendo mayor soltura durante las sesiones.

El programa es gratuito, tanto la participación en el círculo como los materiales utilizados en las actividades plásticas. Los niños que desean integrarse son bienvenidos y cada sábado se lleva un registro de los asistentes.

Álvarez destacó además el trabajo de Mari Carmen, integrante del equipo del museo y quien ha estado al frente del círculo desde sus inicios.

“Ella es el motor, obviamente, para sacar adelante este programa”, señaló.

La invitación permanece abierta para nuevos participantes, con la intención de que la Sala de Lectura siga siendo un espacio de encuentro para la niñez y que el museo forme parte de sus experiencias de lectura, creación y descubrimiento.

Además del círculo infantil, el Museo de Arte de Sinaloa cuenta con un círculo de lectura dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos, que se realiza los jueves, de 14:00 a 16:00 horas.