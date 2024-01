El documental de Frida Kahlo, una coproducción en la que participa la directora mexicana Carla Gutiérrez, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2024, en Park City, Utah.

“Frida es un viaje íntimamente crudo y mágico a través de la vida, la mente y el corazón de la icónica artista Frida Kahlo. Contada a través de sus propias palabras por primera vez, extraídas de su diario, cartas reveladoras, ensayos y entrevistas impresas, y cobrando vida vívidamente mediante una animación lírica inspirada en su inolvidable obra de arte”, señala la sinopsis.

Carla Gutiérrez, reconocida por su edición de películas, incluidos los proyectos del Festival de Cine de Sundance RBG (2018), When Two Worlds Collide (2016) y Cesar’s Last Fast (2014), aporta su visión y una profunda comprensión de su tema a su debut como directora.

“Cuando volví a ver la vida de Frida hace un par de años, me di cuenta de que la propia Frida podía contarnos bastante de su historia, y que la propia voz de Frida aún no había sido el verdadero foco de una película. Sentí que mi experiencia elaborar historias a partir de material de archivo como editor de documentales; mi comprensión cultural del mundo que creó a Frida; y mi conexión emocional con su arte me ayudarían a ofrecer una nueva perspectiva de este querido ícono”, señaló la directora en el Festival de Sundance 2024.