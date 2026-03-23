Estrenará Arte Escénico Todo Terreno la puesta ‘Retablo’

Retablo, una versión libre de Noé Morales a partir del “Retablo de la avaricia la lujuria y la muerte”, de Ramón María del Valle Inclán, presentará Arte Escénico Todo Terreno, bajo la dirección de Juan Mendoza, este viernes 27 y sábado 28, a las 18:00 horas, en el Foro Experimental Socorro Astol, de la Casa de la Cultura de la UAS.

Participarán en escena Cristian Malkom Cossio Leon, Luz Núñez, Eduardo Carrasco Osuna, Layla Ortiz Jiménez, Anadalay Beltrán, Alfredo Millán Castro y Juan Carlos Naranjo Jiménez.

En un escenario convertido en espejo. Un “coach” que no salva, sino exhibe, se desarrollan tres historias donde el deseo, el dinero y la muerte se mezclan sin pudor.

Es una nueva interpretación del mundo donde los personajes viven, aman, traicionan... y comparten todo al instante.

Bajo la mirada incisiva de Ramón —un personaje entre guía, presentador y cazador de emociones—, el público se encuentra con su propia representación, transformada en un espectáculo.

Entre influenciadores, transmisiones en directo, cuerpos anhelados y manipulados, y relaciones moldeadas por el poder, la obra muestra un espectro de excesos.

La avaricia que lucra con la muerte, la lujuria que devora sin amar, y la violencia que emerge cuando el deseo se rompe. Todo ocurre frente público y dentro del público, porque al final, no hay distancia: son espectadores... y materia del retablo.

La entrada tiene una cuota de recuperación de 200 pesos general. Más informes en el teléfono 6671 75 78 30.