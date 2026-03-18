Estrenará el Taller Laboratorio de la UAS la obra ‘Rumbo a la Berlanga’

Rumbo a la Berlanga es una pieza teatral que equilibra el drama familiar con la comedia oscura. La obra utiliza el viaje a un lugar utópico como un catalizador para que sus personajes, inmersos en el dolor de las pérdidas (la madre, el amigo, la hija) y los reproches del pasado, finalmente se enfrenten a su propia mortalidad y al sentido de su existencia.

El taller Laboratorio de Actuación de la UAS, que dirige el maestro Arturo Díaz de Sandy, presentará la puesta Rumbo a Berlanga, de Daniel Berlanga, del 19, 20, 21 y 22 de marzo, en el Foro abierto Socorro Astol, de la Casa de la Cultura de la UAS, en funciones a las 19:00 horas.

Las presentaciones serán en el Foro abierto Socorro Astol de la Casa de la Cultura de la UAS, en Culiacán.

Las presentaciones serán en el Foro abierto Socorro Astol de la Casa de la Cultura de la UAS, en Culiacán.

Es un texto que explora la búsqueda de sentido en la vida rural contemporánea de México.

Con las actuaciones de Zabdiel Félix y Arturo Díaz de Sandy, la historia se desarrolla en un árido corral de rancho, donde Dámaso, un hombre de 55 años, consumido por la pérdida y la culpa, y su hijo Martín, de 25, esperan con impaciencia y resentimiento la llegada del tiempo que les permitirá huir.

En un árido corral de rancho, Dámaso, un hombre de cincuenta y cinco años consumido por la pérdida y la culpa, y su hijo Martín, de veinticinco, esperan con impaciencia y resentimiento la llegada del tiempo que les permitirá huir.

El taller Laboratorio de Actuación de la UAS se fundó en febrero del año 2000, y surgió de la necesidad de formar “noveles actores” y ofrecer un espacio de laboratorio teatral, con sede en la Casa de la Cultura Miguel Tamayo de la UAS.

En más de 25 años de trayectoria se han dado la tarea de fomentar la cultura teatral en territorio latinoamericano e ir formando público para que asistan a las salas teatrales en estos tiempos de cambios sociales y violentos, dando a conocer el trabajo de dramaturgia del noroeste.