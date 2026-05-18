Estrenará Miguel Alonso Gutiérrez ‘Escalones de Arena’, este viernes en la UAdeO

Una pieza escénica realista que nos enseña a vivir, estrenará Miguel Alonso Gutiérrez Giménez Cacho, actor, director de ópera, teatro y musical, este viernes 22 de mayo a las 17:00 horas, en el Auditorio Lince de la Universidad Autónoma de Occidente .

Se trata de Escalones de arena, teatro realista y documental donde el personaje es él mismo pues cuenta la realidad que vive desde que recibió el diagnóstico que cambió su vida.

El día que le dijeron que tenía cáncer, su mundo se paralizó. Desde entonces transitó del silencio y la desesperación a la búsqueda no solo de la mejor medicina, sino de la claridad mental y la paz para enfrentar una crisis de grandes proporciones.

Curiosamente en la pieza nunca se menciona la palabra Cáncer. No por evasión, sino porque la idea es exponer un estado de crisis personal en el que cualquier ser humano puede verse reflejado: una pérdida dolorosa, una enfermedad, perder el trabajo, un divorcio, incluso la terrible crisis de violencia que sufre la ciudad.

Hoy, meses después, Gutiérrez está en una etapa de encuentro consigo mismo y recuperó la confianza en que el tiempo siempre trae las respuestas y las soluciones.

Crear Escalones de arena le tomó mes y medio. Empezó como un ejercicio para ocupar su mente y terminó siendo una pieza llena de esperanza y originalidad. A este trabajo se sumaron Aldo Rodríguez, quien creó los visuales de las atmósferas oníricas en las que el actor se encuentra con su Niño interno.

Participa también Carlos Alberto Cota Schiller, quien toca canciones de Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Silvio Rodríguez; Alejandro Mojica hizo la gráfica y Hernán del Riego se encargó de la dirección.

Leonor Quijada Franco, promotora cultural, escribió que más que una obra, Escalones de arena es una pieza escénica autobiográfica que combina textos, hechos, palabras, sonidos, canciones y video. No es una obra triste: es un montaje lleno de poesía, sueños y esperanza.

Originario de la Ciudad de México, con raíces yucatecas, Miguel llegó a Culiacán hace más de 20 años a dirigir ópera y musicales para la Sociedad Artística Sinaloense, el Instituto Sinaloense de Cultura y otras instituciones. Desde entonces ha hecho grandes aportaciones a la cultura de la Ciudad.

Esta obra es su forma de agradecer estar vivo, alegre y seguir haciendo arte para todos.

La obra, además de una catarsis necesaria para el artista, es también una forma de allegarse recursos para continuar con los tratamientos. Es apta para público de 15 años en adelante.

Los boletos

Los boletos tienen un costo de 100 pesos, informes por Whatsapp 6677515717.