Del proyecto del Sistema Nacional de Creadores, se han presentado ya “El camino de los locos”, “El gordo” y “La piña y la manzana” , obras que pertenecen a la primera etapa de creación dramática de Liera, ganador tres veces del premio “Juan Ruiz de Alarcón”.

Los negros pajaros del Adios se estrenó mundialmente en 1985 en Mazatlán, bajo la dirección del mismo autor.

“En los negros pájaros del adiós se requiere un trabajo más profundo con los actores y el equipo creativo, porque hay que tener buenos actores para que la actuación sea convincente, profunda y la historia pase al espectador”.

Los negros pájaros del adiós, recordó, es una obra de 1985 y la escribió Liera en Mazatlán, cuando decidió radicar ya en Sinaloa y generar el movimiento teatral.

“Ofreció un taller en Mazatlán, para formar un grupo de teatro como lo hizo en Los Mochis, Guamúchil y el Tatuas en Culiacán, en este proceso en Mazatlán solo tuvo cuatro alumnos y decidió a partir de ellos hacer una obra de teatro”, contó.

“Entre los alumnos había una francesa, Isabelle Rousseau, daba clases de francés, Gilberto Gutiérrez, un estudiante de biología, y dos muchachas, Laura y Angélica... los cuatro personajes son reales, son nombres de los personajes de la obra”.

Ahora, Sabaiba teatro reúne a en la escena a Javier Díaz Haza, Ariana Ochoa, María Magdalena y Samantha Aragón para contar esta entrañable historia de amor entre “Gilberto”, un joven estudiante de biología marina y la maestra “Isabelle” de origen francés , representados por Javier Díaz Haza y María Magdalena.

Ariana Ochoa hace el papel de “Angélica” y Samantha Aragón da vida a “Laura”.

El diseño de escenografía estuvo a cargo del arquitecto Abdel Rodríguez Crespo y de la arquitecta Sonia Anistro;diseño y realización de vestuario de Michelle Osuna, y el diseño de iluminación de Koki Hurtado.

La producción general es de Sabaiba Teatro y Arte Escénico Todo Terreno y cuentan con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Cultura a través del Programa de Apoyo a la Creación Artística.

El estreno es el miércoles 14, al día siguiente Sabaiba Teatro se irá a Mazatlán a presentar El Gordo y La piña y la manzana, con funciones los días 16 y 17, a las 19:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán, y próximamente, en fecha por definir, Los negros pájaros del adiós, en un programa que denominaron Jornadas Lieranas.

El proyecto cerrará con el montaje de El jinete de la Divina Providencia, que presentarán el próximo año.

“El jinete de la Divina Providencia dio a conocer a Óscar Liera a nivel internacional y al grupo Tatuas lo puso en la palabra en la gente del teatro y del público de Culiacán. Habla de la historia de Jesús Malverde, un personaje muy nuestro, el Malverde de los años 80, no el actual, que es otro”, dijo.

“El Malverde que la gente veneraba ya no es el mismo, pero el teatro sirve para eso, es una leyenda, no se sabe si realmente Malverde existió o fue producto de las circunstancias sociales, por eso en la obra no aparece físicamente, se menciona muchas veces”.

BOLETOS

Los boletos estarán a la venta en taquilla a un costo de 200 pesos general y 150 pesos para estudiantes, jubilados y pensionados.