El músico, que es violinista en la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, recordó que la propuesta de participar en esa convocatoria se la hicieron compañeros de la OSSLA, los fagotistas Jason Souliere y Carly Gómez.

“Me dijeron ‘oye está esta competencia por qué no mandas tu propuesta’, y pues afortunadamente fue ganadora”.

Sobre la creación de Sones de Sinaloa, el músico destacó su amor por la música mexicana.

“Siempre he impulsado mucho las formas tradicionales de nuestra música folclórica, tengo un mariachi fundado con miembros de la orquesta, el cuarteto Sinaloa, en el que hago arreglos de música de banda a cuarteto de cuerdas, con esa propuesta gané la beca de jóvenes creadores en Sinaloa hace como 6 años”, dijo.

“Hace unas semanas, en el cierre de la Temporada, se estrenó una obra mía, que es una cumbia para orquesta de cuerdas, siempre me ha gustado impulsar el trabajo latinoamericano, la música nuestra.

Sones de Sinaloa, aseguró, es parte de la música de su tierra.

“Lo que me inspira, lo que me ha hecho tener esa técnica de composición ha sido estar siempre inspirado en la música regional, y más que nada es esa la motivación”.

Reconoció estar muy contento con el estreno, en Estados Unidos y que se hable de Sinaloa por presentar obras clásicas allá.

“Yo, de hecho, no he pisado Estados Unidos, pero ya se hizo una obra allá, se va a hacer esta, ya se hizo el concierto para flauta de La Llorona con la New World Symphony de Miami, que es de las mejores, entonces estoy súper contento.

Samuel Murillo nació en Culiacán, en 1982, inició sus estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Música y ha tocado para la Camerata de Coahuila y para la OSSLA, desde hace 13 años.

Como compositor, en 2008 estrenó su primera obra orquestal, Dos Danzas para violín y orquesta de cuerdas, que estrenó con esa Camerata. Ha hecho numerosos arreglos de música sinaloense para conjuntos de cámara y para la OSSLA y en 2011 fundó el Ensamble Tradicional Mexicano, con conciertos en todo Sinaloa.

Sus composiciones han sido interpretadas por orquestas como New World Symphony, OSSLA, Filarmónica de Jalisco, Camerata de Coahuila y Orquesta Sinfónica de Michoacán. Es autor de las piezas El guerrero Águila y el guerrero Tigre (2010), Concierto para arpa, que le dedicó a Lidia Tamayo (2012), Concierto para flauta, Llorona (OSSLA, 2022), con el flautista Horacio Franco como solista; Zapata (OSSLA, 2023), y muchas otras.