Estrenarán ‘Canciones de audición’ en Casa Haas

Jóvenes promesas del canto desafiarán piezas de alto rigor técnico en un concierto único, bajo la dirección del maestro Eduardo Tapia, este viernes 7 de noviembre, a las 19:00 horas, en Casa Haas durante el concierto “Melodías al anochecer. Volumen 4: Canciones de Audiciones”.

El evento, que se ha consolidado como una plataforma para el talento local, es organizado por la academia Estudio Vocal y dirigido por el maestro Eduardo Tapia. En esta cuarta edición, 14 jóvenes participantes exhibirán el fruto de su riguroso entrenamiento.

El maestro Eduardo Tapia explica que el concierto es el resultado de un intensivo curso de verano y tiene un objetivo pedagógico clave:

“Los chicos prepararon canciones consideradas muy difíciles que implican un rigor de estudio bien focalizado, explotando las capacidades y características de la voz de cada uno. Todo esto en función de brindarles herramientas, pues hay muchas ocasiones en que se puede presentar una audición y es vital que aprendan a prepararse para ese tipo de oportunidades,” señaló Tapia.

Las “Canciones de Audición” son piezas maestras seleccionadas para probar la técnica, la versatilidad y la emoción de los cantantes, muchos de los cuales aspiran a presentarse en distintas convocatorias artísticas a nivel nacional.

Los boletos

Ya están los boletos disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, a un costo de 200 pesos. Más informes en el teléfono 669 982 44 46 ext. 103 y taquilla digital 669 1200020.