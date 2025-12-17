Estrenarán en Sinaloa ‘Las aventuras de Pinocho’, de Jonathan Dove

El Instituto Sinaloense de Cultura, en colaboración con, “Érase una vez...producciones” e Irene Burgos presentarán “Las aventuras de Pinocho”, una encantadora ópera de dos actos del compositor británico Jonathan Dove, basada en el clásico cuento de Carlo Collodi con librero de Alastair Middlton. Esta ópera será estrenada con orquesta en América Latina.

Esta producción, que se presentará los días 26, 27 y 28 de febrero de 2026, en el Teatro Pablo de Villavicencio, es ganadora del estímulo fiscal EFIARTES, un reconocimiento que impulsa la creación y fortalecimiento de proyectos artísticos en México.

La música es del compositor Jonathan Dove, uno de los compositores de ópera contemporánea más destacados, conocido por su capacidad de crear obras accesibles, teatrales y musicalmente cautivadoras.

Una producción contemporánea, dirigida musicalmente por Rodrigo Macías, director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y escénicamente por César Piña.

La ópera reunirá el talento de agrupaciones destacadas del estado de Sinaloa, contando con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro de Ópera de Sinaloa (COS), el Taller de Ópera de Sinaloa (TAOS) y la compañía de Danza Joven (CDJS), además del trabajo musical de Andrés Sarre como pianista repasador.

Asimismo, destacan las voces de la mezzosoprano Oralia Castro, en el papel de Pinocho, y Carlos Arámbula en el Papel de Gepeto.

“Las aventuras de Pinocho” narra las travesías de un muñeco de madera que anhela convertirse en un niño de verdad. A lo largo de su viaje, Pinocho descubre importantes lecciones sobre la obediencia, el esfuerzo y el amor. Es una ópera de dos actos, dinámica, llena de imaginación.

Esta ópera busca sembrar valores como la verdad, la responsabilidad, el respeto y el amor en las nuevas generaciones, a través de una historia universal contada con música y escenografía que despiertan la imaginación. Así como acercar la ópera a niños por medio de un título universal.

Esta producción se llevará a cabo gracias a las aportaciones de las empresas contribuyentes como: Kuroda, Interceramic y Maxilana.

Los boletos

Los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma boleto móvil (boletomovil.com) o al whatsapp 667 103 5000.