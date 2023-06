Home is somewhere else, el documental animado de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, que muestra tres historias de familias migrantes con sus temores, esperanzas y emociones en torno a lo que significa vivir como indocumentados en Estados Unidos, se proyectará este sábado 17 de junio, en la Casa del Maquío, a las 19:00 horas.

Al final, la cinta multipremiada en festivales como Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, de Cine de La Habana, Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Festival de Cine Documental Mexicano de Zanate, Festival de Cine de Montclair y el Festival de Cine Latino de San Diego, será comentada por Fausto García.

Las historias que se unen en este documental son narradas por los jóvenes protagonistas y están unidas por un anfitrión, el poeta oral, José Eduardo “El Deportee” Aguilar, deportado de su hogar en Utah a México a los 23 años.