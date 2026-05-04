Estrenarán la ópera infantil Monkey en Mazatlán

Monkey, una espectacular coproducción de Escenia Ensamble con apoyo del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se presentará este viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Teatro Ángela Peralta, en funciones a las 19:00 y 17:00 horas, respectivamente.

Se trata de una fascinante historia de aventura, emoción y misterio, dirigida al público infantil, una propuesta escénica que, además de emocionar, forma valores y abre nuevas rutas de sensibilidad a través del arte.

Desde Mazatlán, esta producción marca un hecho histórico al consolidarse como el estreno en Latinoamérica y en el continente americano, y será la segunda puesta en escena de esta obra a nivel mundial.

Durante los ensayos en Casa Haas, el director escénico Ragnar Conde subrayó la relevancia del proyecto tanto en lo artístico como en su dimensión formativa.

“Es un proyecto súper interesante. Esta ópera fue comisionada por White Snake Projects, una compañía de Boston, y se estrenó en 2024. Esta es la segunda producción a nivel mundial y está sucediendo aquí en Mazatlán”, explicó.

Pero más allá de su alcance internacional, Monkey encuentra su esencia en el mensaje que transmite. Basada en la leyenda del Rey Mono, personaje de la novela china Viaje al Oeste del siglo XVI, la obra plantea un recorrido de transformación personal.

“Es una historia de redención y de trabajo sobre uno mismo. En momentos difíciles, la obra nos recuerda que las personas pueden decidir hacer lo correcto, no dejarse llevar por el impulso, sino actuar para bien de los demás”, señaló Conde.

La narrativa sigue a un ser poderoso, nacido de las fuerzas del universo, que en su soberbia desafía el orden divino hasta ser sometido y obligado a emprender un viaje que, más que físico, es profundamente interior.

En ese tránsito, el personaje enfrenta sus propias fuerzas internas —el coraje, la ansiedad, el ego— en un proceso que lo conduce hacia la serenidad y la transformación.

“En realidad, el viaje más importante es interno. Cada uno de esos personajes que aparecen representan sus propias fuerzas, y poco a poco las va dominando hasta encontrar paz consigo mismo”, explicó el director.

En este contexto, la ópera para niños se convierte en una poderosa herramienta educativa. La participación del Coro Guillermo Sarabia y el Coro Infantil del Centro Municipal de las Artes (CMA) da vida a una experiencia que no solo forma artistas, sino ciudadanos sensibles y conscientes.

“El trabajo de los coros es maravilloso. Esta música no es complicada en el sentido tradicional, es más cercana a lo cinematográfico, muy dinámica, muy épica. Es una manera muy efectiva de acercar la ópera a los niños y a las nuevas generaciones”, destacó Conde.

Esta cualidad convierte a Monkey en una puerta de entrada al arte lírico: una obra accesible, visualmente atractiva y emocionalmente potente, que conecta con públicos jóvenes sin sacrificar profundidad.

Boletos en taquilla del Teatro Ángela Peralta. $200.00, $250.00, $300 y $350.00.