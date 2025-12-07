Estrenarán Manolo y Érick Díaz la obra ’Antinavideño: Muñecos de aparador’

El Festival Cultural Mazatlán 2025 presentará el estreno de la hilarante comedia teatral “Antinavideño: Muñecos de aparador”, una producción que promete risas y nostalgia, creada y protagonizada por el talento del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La esperada función se llevará a cabo el próximo lunes 15 de diciembre a las 19:00 horas en Casa Haas.

Escrita por los talentosos hermanos Manolo y Erick Díaz, la obra cuenta con la dirección de Manolo Díaz y Alejandra Quintanilla.

Quintanilla destacó que la puesta en escena lleva el “sello de calidad” del CMA, reconocido por su alto prestigio en la formación artística del Noroeste del país.

El elenco, compuesto por estudiantes de tercer grado de la Carrera Técnica en Arte Teatral, está integrado por: Jebsem Jonás, Gabs Ramírez, Giselle A. Rosas, Jolette Pucheta y Rocío Dionicio.

“Es una obra muy divertida. Le pusimos Antinavideño, pero no es en contra de estas fiestas; es un trabajo sensacional de los maestros y los alumnos están realizando una gran labor. Quienes asistan a Casa Haas disfrutarán como nunca”, explicó Alejandra Quintanilla.

Toy Story al estilo sinaloense

Inspirada en la popular película Toy Story 3, la trama sigue las vidas de cinco inseparables juguetes: una “Barbie”, un “Action Man”, un “perro de peluche”, un “Furby” y un “Nenuco”.

Llevan años encerrados en un ático, aferrados a la esperanza de que Braulio, su dueño, regrese a jugar con ellos, sin saber que su “niño” ya ha crecido y está en su etapa universitaria. La obra está dirigida a un público adolescente y adulto.

La entrada a esta función es gratuita, pero es indispensable contar con boletos que se pueden obtener en la taquilla del Teatro Ángela Peralta en los siguientes horarios: Lunes a Viernes: 09:00 am a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Sábados: 09:00 a 13:00 horas.