Estrenarán segunda parte de ‘Cien años de soledad’ en Netflix

La segunda parte de Cien años de soledad la Serie, basada en la obra maestra del Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez llegará a Netflix el próximo 5 de agosto.
Se trata de la historia de la familia Buen día, la fundación del mítico pueblo de Macondo, las historias sobre las maldiciones, los sueños, el olvido y los amores imposibles, que volvieron al colombiano mundialmente famoso.
La entrega final de esta producción, que recrea una de las obras capitales del escritor colombiano, constará de 7 episodios que relatarán el destino irrevocable de los Buendía, culminando con el gran episodio final que se lanzará el 26 de agosto de 2026.
La serie dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno aborda la transformación de Macondo con la llegada del tren y la compañía bananera, marcando el inicio de la decadencia del pueblo y el trágico cumplimiento de la maldición de Úrsula Iguarán.
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Una publicación compartida por Alejandro Mendoza (@alejomendozza)
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Hace un año se estrenó la primera parte ganando el reconocimiento del público y la crítica nacional e internacional.
La serie que contó con el apoyo y complicidad de la familia García Márquez, presentará la segunda y última parte de la historia que comenzó con el matrimonio de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán enfrentando el rechazo familiar por el temor a la maldición de engendrar hijos con cola de cerdo. Y que tras un duelo de honor, José Arcadio asesina a Prudencio Aguilar, y para escapar de la culpa y la aparición de su fantasma, la pareja y un grupo de aventureros abandonan su hogar, cruzan la sierra y fundan el pueblo utópico de Macondo.
De acuerdo con la sinopsis de Netflix, tras el armisticio, la llegada de Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo, uno de los gemelos, traerá los primeros descendientes legítimos de Úrsula Iguarán. Además, la conexión de Macondo con el mundo mediante el ferrocarril abrirá las puertas a la compañía bananera, desatando la tragedia y la ruina final del pueblo.
José Arcadio Segundo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.