Estrenarán segunda parte de ‘Cien años de soledad’ en Netflix

La segunda parte de Cien años de soledad la Serie, basada en la obra maestra del Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez llegará a Netflix el próximo 5 de agosto.

Se trata de la historia de la familia Buen día, la fundación del mítico pueblo de Macondo, las historias sobre las maldiciones, los sueños, el olvido y los amores imposibles, que volvieron al colombiano mundialmente famoso.

La entrega final de esta producción, que recrea una de las obras capitales del escritor colombiano, constará de 7 episodios que relatarán el destino irrevocable de los Buendía, culminando con el gran episodio final que se lanzará el 26 de agosto de 2026.

La serie dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno aborda la transformación de Macondo con la llegada del tren y la compañía bananera, marcando el inicio de la decadencia del pueblo y el trágico cumplimiento de la maldición de Úrsula Iguarán.