Estudiantes de Contaduría y Administración de la UAS realizan muestra de altares del Día de Muertos

Pasillos y explanadas de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa se transformaron en un espacio de expresión cultural durante la tradicional Muestra de Altares y Ofrendas del Día de Muertos, en la que se expusieron 30 propuestas elaboradas por la comunidad estudiantil.
Las actividades de montaje iniciaron desde temprana hora con la colocación de cempasúchil, papel picado, veladoras y alimentos tradicionales, para luego ser revisadas por el jurado evaluador. Las ofrendas fueron dedicadas tanto a familiares de los universitarios como a personajes ilustres del ámbito académico y social.
El director de la FCA, Leobardo Berrelleza Reyes, señaló que la actividad busca incentivar la creatividad y el sentido de pertenencia entre los jóvenes, al tiempo que funciona como una estrategia pedagógica para fortalecer la integración grupal fuera del aula.
El directivo expuso que este tipo de muestras culturales contribuyen a la preservación del patrimonio inmaterial frente a festividades ajenas a la tradición nacional, permitiendo afianzar el relevo generacional y la memoria dentro de la institución.
Durante la jornada, los equipos de trabajo asumieron la distribución de tareas para la edificación de niveles, recubrimientos y acopio de los elementos simbólicos que integraron cada uno de los altares expuestos en el plantel.