Estudiantes de Contaduría y Administración de la UAS realizan muestra de altares del Día de Muertos

Pasillos y explanadas de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa se transformaron en un espacio de expresión cultural durante la tradicional Muestra de Altares y Ofrendas del Día de Muertos, en la que se expusieron 30 propuestas elaboradas por la comunidad estudiantil.

Las actividades de montaje iniciaron desde temprana hora con la colocación de cempasúchil, papel picado, veladoras y alimentos tradicionales, para luego ser revisadas por el jurado evaluador. Las ofrendas fueron dedicadas tanto a familiares de los universitarios como a personajes ilustres del ámbito académico y social.