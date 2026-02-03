Estudiantes del CMA se profesionalizan en el arte del doblaje de la mano de Enzo Fortuny

Una intensa jornada de capacitación tomaron jóvenes en el Taller Intensivo de Doblaje de Voz, impartido por el reconocido actor y director Enzo Fortuny, en el Centro Municipal de las Artes,

Durante dos jornadas intensivas, estudiantes de actuación, cantantes y público general se sumergieron en más de 14 horas de aprendizaje práctico. Fortuny, una de las figuras más emblemáticas del doblaje en América Latina —voz de personajes icónicos como Inuyasha, Drake Parker - , compartió la maestría adquirida en más de tres décadas de trayectoria.

A diferencia de otros cursos teóricos, los asistentes trabajaron con equipo profesional, enfrentándose a los retos reales de la interpretación vocal, la dirección y la proyección escénica.

“Los chicos muy animados, con ganas, con energía de hacer el talles, les dije les puede gustar o no mi trabajo, pero tengo muchas experiencia, entonces aprovéchenla”.

“Me gusta transmitirles la experiencia , y que mejor que escuelas como el CMA permitan que sus alumnos se acerquen de lleno a este mundo profesional”, expresó Fortuny.

Disciplina y talento mazatleco

El actor destacó la disposición y disciplina del talento local, al contar con una base sólida en actuación y canto, los alumnos lograron una fluidez notable en los ejercicios para adquirir más conocimientos.

Fortuny aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones que buscan trascender en plataformas digitales: Preparación constante: No basta con generar contenido para TikTok o YouTube.

Además instó a los jóvenes a utilizar la tecnología actual para profesionalizar su voz y no quedarse solo en la superficie.

Enzo Fortuny es un destacado actor de doblaje mexicano reconocido por ser la voz recurrente de Drake Bell (Drake & Josh), Elijah Wood (Frodo en El Señor de los Anillos), y personajes de anime como Inuyasha, Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen), y Ntsu Dragneel. Con más de 30 años de trayectoria, su versatilidad abarca personajes entusiastas, ruidosos e hiperactivos.