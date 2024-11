$!Eve Gil expone la obra y arte de 20 autoras en su libro ‘Las calladas de boom’

Desde sus tiempos de estudiante y contra la corriente que prevalecía en su ámbito académico, Eve Gil dedicó su atención a las escritoras, proyectando luz sobre las sombras en las que se intentó sumirlas a lo largo de años.

“Este es un libro necesario, urgente e idóneo, es una valiosa contribución a los estudios de rescate, revalorización, rectificación de la escritora de magníficas escritoras Latinoamericanas, este libro contribuye a la recuperación de nuestra genealogía literaria que permaneció oculta o sumergida porque el patriarcado se había encargado de escatimarla, de negarla, de borrala, si no tuvieramos el contexto de la cultura patriarcal que se dedicó con singular eficacia a ningunear, o simplemente ignorar a las escritoras, nos parecería increíble que autoras y obras de la talla de las aquí estudiadas no ocupen el lugar de primer orden en lectura, en estudios críticos, en planes de estudios y en todos los ámbitos”, dijo Grijalva.

“Las mujeres escritoras no habían sido incluidas y mucho menos estudiadas en el campo cultural tradicional, hecho a imagen y semejanza de los patriarcas que se han aprobado el derecho a crear un cargo sin mujeres, por ello es tan necesario esfuerzos como la autora del libro que hoy presentamos para demostrar que magníficas escritoras hay y muchas”, comentó.

Por su parte, Eve Gil explicó a las presentes que en este libro hay autoras poco conocidas en México, y que tuvo que buscar y pedir a otros países sus libros.

“Muchas gracias por su presencia, quiero darle las gracias aunque no esté el editor Mauricio Vargas y a la maestra Cristina Yepiz, porque ellos hicieron realidad este libro, y sé que es un libro bastante batalloso de editar porque está muy nutrido; creo que entre todos los libros que tengo es el que más me gusta verlo, visualmente es hermoso”, dijo Gil.

“Les quiero pláticar cómo surgió la idea, que inicie en el 91, cuando yo estudiaba Letras Hispánicas en la Universidad de Sonora, el caso es que en el 91 yo no voy a olvidar el día en el que yo me senté en la banca de la entrada de ese edificio que es precioso, que parece un monasterio y recuerdo que me senté y empecé a leer el plan de estudios y me sentí perdida, no conocí a muchos autores, y me daba flojera, en realidad lo que queria estudiar es Letras Inglesas, pero no había esas opción, y en ese plan de estudios había puros hombres, nada más estaba Sor Juana Inés de la Cruz, y de hecho ella tenía un lugar especial en ese programa porque era toda una materia dedicada a ella, pero fuera de eso no había mujeres y pues sucedió lo que acaba de decir Dina, yo le pregunté a un maestro que porque no había mujeres y me dio mucho coraje, porque yo quería ser escritora”, comentó.

Recordó que una vez culminados sus estudios se mudó a la Ciudad de México donde se le dio la oportunidad de escribir una columna en el suplemento Arena de Excélsior.

Fue ahí donde aprovechó para escribir sobre escritoras, en donde comentó que pesé a que el editor le dijo que no le iba a dar el tema, ella siempre tuvo material, que incluso quedaron muchos escritos en el tintero, cuando cerraron el periódico.

“Después de que cerró el periódico yo abrí un blog, que se llamaba La prensa de Sor Juana, en donde seguí escribiendo y de donde salieron dos libros: La nueva ciudad de las damas, que habla de las escrituras canónicas, las más leídas y conocidas. Y la otra es Evaporadas, que son las autoras malditas, las que se portaron mal, les que le quemaban los libros, a las que las metía a las cárcel, que tuvo mucho más éxito, de hecho me divertí más escribiendo Evaporadas”.

“Estas autoras latinoamericanas que yo tenía trabajadas algunas, pero por lo mismo que eran muy difíciles de conseguir ya las trabajé más tardíamente, varias de ellas las logré conseguir sus obras ya que estaba trabajando el libro, cómo por ejemplo Marga Moreno, que es colombiana, no existe nada de ella en México, tuve que pedirlo a Colombia”, dijo.

Dijo que este libro está hecho de ensayos narrativos, que sirven para conocer la vida de todas estas autoras que tienen una vidas trágicas, pero entregadas a la literatura.