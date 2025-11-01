Evocan al pintor Álvaro Blancarte con Altar de Muertos

En el patio del Museo de Arte de Sinaloa se celebraron las tradiciones del Día de Muertos con la creación de un Altar dedicado al pintor sinaloense Álvaro Blancarte (Culiacán, 1934-2021), y se complementó con una exhibición de bordados tradicionales con el mismo tema y los resultados de un taller de elaboración de catrinas titulado “Calaquitas acartonadas”.

Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, inauguró las actividades y recordó la importancia de preservar nuestras raíces y compartirlas con las nuevas generaciones. Este año, el altar fue dedicado a Álvaro Blancarte, diseñado según sus gustos, en colaboración con su familia, y entre los elementos destacados se encontraron figuritas de barro, alimentos típicos, vino y música.

El altar incorporó los elementos tradicionales, tales como niveles escalonados, calaveritas de azúcar, velas, papel picado, flores de papel, la fotografía del difunto recordado y otros adornos característicos.

Además, los visitantes pudieron apreciar obras de arte textil con temas alusivos a la muerte en la exposición “Reflexiones sobre la muerte”, presentada por el Colectivo Bordamos de Corazón, cuya integrante, Julissa Ruiz, compartió que este grupo se formó hace ocho años y que de continuo participan en actividades relacionadas con fechas significativas, como el Día de Muertos.

El taller de elaboración de catrinas fue convocado por el Masin junto a otro de creación de figuras de papel picado y uno más dedicado a la elaboración de coronas de papel, con el objetivo de preservar estas tradiciones.

Durante la presentación de los trabajos, la imponente caracterización de la Catrina, realizada por Inés Arce, añadió un toque especial a la actividad.