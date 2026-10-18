Evocan en escena el confinamiento por la pandemia

La obra “CATSUP” cautivó a familias y niños en el Teatro Socorro Astol de Culiacán, llenando la sala. La puesta en escena de Daniela Arroio evocó recuerdos sobre la pandemia, ofreciendo una mirada sensible y creativa de la infancia durante el confinamiento.
La función, realizada ayer a las 17:00 horas, congregó a un público numeroso que disfrutó de la historia. Niñas y niños siguieron con atención el desarrollo de la obra, mientras los adultos reflexionaron sobre una etapa que transformó la vida cotidiana.
La presentación de “CATSUP” forma parte del Festival Cultural Sinaloa (FECUSIN), que inició el pasado 15 de octubre y se extiende hasta el 25 de este mes. El festival busca ofrecer a la comunidad diversas propuestas artísticas.
Los organizadores del Festival Cultural Sinaloa señalaron que la propuesta de Daniela Arroio invitó a reflexionar sobre las experiencias vividas durante los primeros meses de la pandemia. Destacaron la manera en que la infancia encontró nuevas formas de descubrir el mundo desde el confinamiento.
Con una duración de 45 minutos, “Catsup” propone un recorrido por los días en que permanecer en casa se convirtió en una nueva realidad. Desde la perspectiva de una niña, el encierro se transforma en un espacio de descubrimiento, imaginación y aprendizaje.
Objetos cotidianos y pequeñas experiencias adquirieron nuevos significados en la obra. La escenografía aportó elementos al universo imaginativo, acompañada de recursos sonoros generados en vivo mediante un teclado y onomatopeyas.
Las actuaciones de Patricia Loranca, Emmanuel Lapin y Daniela Arroio destacaron por su dinamismo. Las interpretaciones ofrecieron energía que encontró respuesta entre los espectadores, dando vida a los momentos de la historia.
La combinación de gestualidad, expresividad y juegos sonoros contribuyó a que la narración fluyera. Se presentaron situaciones cómicas y pasajes de sensibilidad para el público.
En el centro de la historia permanece la esperanza de volver a salir, correr y jugar en el parque. Este deseo conecta con los recuerdos de quienes vivieron meses de incertidumbre y con la sensibilidad de las infancias.
La puesta en escena consiguió que el público transitara por distintas emociones. Hubo momentos de risa, situaciones que despertaron reflexión y pasajes que tocaron a los asistentes.
Bajo la dirección de Micaela Gramajo, “Catsup” acercó un tema complejo a las infancias. La propuesta sensible y divertida convocó a los adultos a reconocerse en las emociones que atraviesan la historia.
La obra recordó que, incluso en los momentos de incertidumbre, la creatividad puede abrir caminos para comprender la realidad. También mostró la capacidad de encontrar nuevas formas de habitarla.
La respuesta del público, con familias reunidas y niños atentos, mostró la capacidad del teatro para generar experiencias compartidas. La memoria de la pandemia se abordó desde la imaginación, la adaptación y la esperanza.
La presentación de “CATSUP” se integró a las actividades del FECUSIN. Esta invitación es para disfrutar de las artes escénicas y reconocer en el teatro una oportunidad para emocionarse y reflexionar.
Al concluir la función, se invitó a mirar el pasado desde la sensibilidad de la infancia. La obra mantuvo viva la ilusión de volver a jugar, descubrir y encontrarse.