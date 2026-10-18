Evocan en escena el confinamiento por la pandemia

La obra “CATSUP” cautivó a familias y niños en el Teatro Socorro Astol de Culiacán, llenando la sala. La puesta en escena de Daniela Arroio evocó recuerdos sobre la pandemia, ofreciendo una mirada sensible y creativa de la infancia durante el confinamiento.

La función, realizada ayer a las 17:00 horas, congregó a un público numeroso que disfrutó de la historia. Niñas y niños siguieron con atención el desarrollo de la obra, mientras los adultos reflexionaron sobre una etapa que transformó la vida cotidiana.

La presentación de “CATSUP” forma parte del Festival Cultural Sinaloa (FECUSIN), que inició el pasado 15 de octubre y se extiende hasta el 25 de este mes. El festival busca ofrecer a la comunidad diversas propuestas artísticas.

Los organizadores del Festival Cultural Sinaloa señalaron que la propuesta de Daniela Arroio invitó a reflexionar sobre las experiencias vividas durante los primeros meses de la pandemia. Destacaron la manera en que la infancia encontró nuevas formas de descubrir el mundo desde el confinamiento.