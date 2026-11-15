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Exposición

Evocan la tradición circense con la exposición colectiva ‘El Circo’

Antonio Rembao, Juan Carlos Calderón y Úrsulo Santos reúnen más de 30 obras en la Galería Rubio, donde exploran con diferentes estilos el universo de la gran carpa y su relación con la identidad cultural de la región
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/11/2026 13:59
15/11/2026 13:59

Con una combinación de color, nostalgia y distintas interpretaciones del universo circense, fue inaugurada en la Galería Rubio la exposición colectiva “El Circo”, integrada por más de 30 obras de los artistas plásticos Antonio Rembao, Juan Carlos Calderón y Úrsulo Santos.

La apertura reunió a decenas de asistentes que recorrieron la muestra y convivieron con los creadores, quienes a través de sus propuestas artísticas evocan la vida dentro y fuera de la carpa, sus personajes, escenarios y la tradición de un espectáculo que ha acompañado a distintas generaciones.

Durante la ceremonia, Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes, dio la bienvenida a los presentes y cedió la palabra a Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura.

En su intervención, el funcionario reconoció el trabajo de los tres artistas, quienes dedicaron un año a desarrollar la colección, y agradeció que eligieron la Galería Rubio para presentar sus creaciones.

También destacó la importancia de recuperar, mediante el arte, la tradición circense y su vínculo histórico con la región, al recordar al Circo Atayde, fundado en 1888 en Villa Unión, y que llegó a convertirse en una de las compañías más reconocidas del continente.

En representación de los expositores, Juan Carlos Calderón, conocido como Nitto, compartió una reflexión sobre el significado de la muestra y la manera en que el circo también puede entenderse como una metáfora de la condición humana.

“Todos llevamos un circo por dentro, somos equilibristas buscando cordura, fieras pidiendo salir, o un payaso escondiendo el alma bajo la máscara”, expresó.

Añadió que la exposición también evoca el origen de una tradición que encontró en esta región un punto de partida y que, con el paso del tiempo, convirtió el asombro de la carpa en parte de la identidad cultural mexicana.

Después del corte de listón, los asistentes recorrieron las obras y conocieron las distintas propuestas visuales de los tres creadores, quienes desde sus propios lenguajes artísticos reinterpretan el espectáculo circense.

La exposición colectiva “El Circo” permanecerá abierta al público con entrada gratuita hasta el 11 de diciembre en la Galería Rubio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

  • $!Juan Carlos Calderón, Nitto, comparte unas palabras en representación de los expositores.
    Juan Carlos Calderón, Nitto, comparte unas palabras en representación de los expositores. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Óscar García Osuna reconoce el trabajo creativo de los artistas participantes.
    Óscar García Osuna reconoce el trabajo creativo de los artistas participantes. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Los visitantes recorren las más de 30 obras que integran la exposición.
    Los visitantes recorren las más de 30 obras que integran la exposición. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Los asistentes aprecian las obras que integran la muestra en la Galería Rubio.
    Los asistentes aprecian las obras que integran la muestra en la Galería Rubio. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!El color y la tradición circense protagonizan la exposición colectiva.
    El color y la tradición circense protagonizan la exposición colectiva. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!La muestra ofrece un recorrido por personajes y escenas inspirados en el universo del circo.
    La muestra ofrece un recorrido por personajes y escenas inspirados en el universo del circo. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Decenas de asistentes acudieron a la inauguración de la muestra en la Galería Rubio.
    Decenas de asistentes acudieron a la inauguración de la muestra en la Galería Rubio. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
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