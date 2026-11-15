Evocan la tradición circense con la exposición colectiva ‘El Circo’

Con una combinación de color, nostalgia y distintas interpretaciones del universo circense, fue inaugurada en la Galería Rubio la exposición colectiva “El Circo”, integrada por más de 30 obras de los artistas plásticos Antonio Rembao, Juan Carlos Calderón y Úrsulo Santos.

La apertura reunió a decenas de asistentes que recorrieron la muestra y convivieron con los creadores, quienes a través de sus propuestas artísticas evocan la vida dentro y fuera de la carpa, sus personajes, escenarios y la tradición de un espectáculo que ha acompañado a distintas generaciones.

Durante la ceremonia, Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes, dio la bienvenida a los presentes y cedió la palabra a Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura.

En su intervención, el funcionario reconoció el trabajo de los tres artistas, quienes dedicaron un año a desarrollar la colección, y agradeció que eligieron la Galería Rubio para presentar sus creaciones.

También destacó la importancia de recuperar, mediante el arte, la tradición circense y su vínculo histórico con la región, al recordar al Circo Atayde, fundado en 1888 en Villa Unión, y que llegó a convertirse en una de las compañías más reconocidas del continente.

En representación de los expositores, Juan Carlos Calderón, conocido como Nitto, compartió una reflexión sobre el significado de la muestra y la manera en que el circo también puede entenderse como una metáfora de la condición humana.

“Todos llevamos un circo por dentro, somos equilibristas buscando cordura, fieras pidiendo salir, o un payaso escondiendo el alma bajo la máscara”, expresó.

Añadió que la exposición también evoca el origen de una tradición que encontró en esta región un punto de partida y que, con el paso del tiempo, convirtió el asombro de la carpa en parte de la identidad cultural mexicana.

Después del corte de listón, los asistentes recorrieron las obras y conocieron las distintas propuestas visuales de los tres creadores, quienes desde sus propios lenguajes artísticos reinterpretan el espectáculo circense.

La exposición colectiva “El Circo” permanecerá abierta al público con entrada gratuita hasta el 11 de diciembre en la Galería Rubio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas.