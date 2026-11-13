Exhiben en el MASIN la obra ‘Mictlantecuhtli’, de Jesús Martínez

Una representación del dios mexica de la muerte, Mictlantecuhtli, ocupa durante noviembre el sitio de honor del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN), con la exhibición de una obra del pintor guanajuatense Jesús Martínez, como parte del programa Pieza del Mes.

Se trata de una aguafuerte realizada en 1980, de 43 por 32 centímetros, que pertenece a la Colección ISIC-MASIN y que fue seleccionada en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, por su temática y la riqueza de su composición.

Durante la presentación, Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Museo de Arte de Sinaloa, destacó el valor artístico de esta pieza, así como la presencia del creador en el acervo del recinto, donde se conservan 44 obras de su autoría.

La funcionaria explicó que en la imagen se representa al dios mexica de la muerte, también conocido como el Señor del Mictlán, mediante una composición que invita al público a detenerse y apreciar los detalles de su elaboración.

Asimismo, resaltó el dominio que Jesús Martínez tenía de la técnica del aguafuerte, así como la influencia prehispánica presente en su producción artística. El pintor guanajuatense fue alumno de Francisco Moreno Capdevila, de quien recibió parte de su formación en el grabado.

La obra puede apreciarse durante noviembre en el espacio destinado a la Pieza del Mes, una iniciativa con la que el MASIN acerca al público a su colección y destaca periódicamente distintas expresiones y creadores de las artes visuales.

Una representación del dios mexica de la muerte, Mictlantecuhtli, ocupa durante noviembre el sitio de honor del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN), con la exhibición de una obra del pintor guanajuatense Jesús Martínez, como parte del programa Pieza del Mes.

Se trata de una aguafuerte realizada en 1980, de 43 por 32 centímetros, que pertenece a la Colección ISIC-MASIN y que fue seleccionada en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, por su temática y la riqueza de su composición.

Durante la presentación, Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Museo de Arte de Sinaloa, destacó el valor artístico de esta pieza, así como la presencia del creador en el acervo del recinto, donde se conservan 44 obras de su autoría.

La funcionaria explicó que en la imagen se representa al dios mexica de la muerte, también conocido como el Señor del Mictlán, mediante una composición que invita al público a detenerse y apreciar los detalles de su elaboración.

Asimismo, resaltó el dominio que Jesús Martínez tenía de la técnica del aguafuerte, así como la influencia prehispánica presente en su producción artística. El pintor guanajuatense fue alumno de Francisco Moreno Capdevila, de quien recibió parte de su formación en el grabado.

La obra puede apreciarse durante noviembre en el espacio destinado a la Pieza del Mes, una iniciativa con la que el MASIN acerca al público a su colección y destaca periódicamente distintas expresiones y creadores de las artes visuales.

Una tarde de cine y leyendas

Después de la presentación de la obra, el programa Cine Club MASIN ofreció una función de la película animada “La leyenda de la Nahuala”, dirigida por Ricardo Arnaiz y estrenada en 2007.

La cinta, que reúne las voces de Andrés Bustamante, Jesús Ochoa, Rafael Inclán, Martha Higareda, Manuel “Loco” Valdés, Ofelia Medina y Fabrizio Santini, cuenta la historia de Leo, un niño de nueve años que deberá enfrentar sus temores cuando el espíritu de una malvada bruja secuestra a su hermano mayor, Nando.

Para rescatarlo, Leo se aventura en una casona abandonada, donde encuentra personajes fantasmales, calaveras y diversos misterios relacionados con la leyenda de la Nahuala.

La proyección complementó la jornada con una propuesta cinematográfica relacionada con las tradiciones, las leyendas y el imaginario popular mexicano.

Después de la presentación de la obra, el programa Cine Club MASIN ofreció una función de la película animada “La leyenda de la Nahuala”, dirigida por Ricardo Arnaiz y estrenada en 2007.

La cinta, que reúne las voces de Andrés Bustamante, Jesús Ochoa, Rafael Inclán, Martha Higareda, Manuel “Loco” Valdés, Ofelia Medina y Fabrizio Santini, cuenta la historia de Leo, un niño de nueve años que deberá enfrentar sus temores cuando el espíritu de una malvada bruja secuestra a su hermano mayor, Nando.

Para rescatarlo, Leo se aventura en una casona abandonada, donde encuentra personajes fantasmales, calaveras y diversos misterios relacionados con la leyenda de la Nahuala.

La proyección complementó la jornada con una propuesta cinematográfica relacionada con las tradiciones, las leyendas y el imaginario popular mexicano.