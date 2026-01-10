Exhiben en redes sociales del Isic los 38 cortometrajes de ECINORT 2025

Los 38 cortometrajes seleccionadas en la décimo sexta Muestra Expresión Cinematográfica Norte 2025, pueden ser apreciados por los amantes del séptimo arte en las cuentas oficiales del Instituto Sinaloense de Cultura.

Para quienes no pudieron estar presentes en el acto de premiación llevado a cabo en el Museo Trapiche, de Los Mochis, en el mes de noviembre, ni pudieron asistir a la proyección de dichos cortometrajes en el mes de diciembre en la Sala Lumière, los trabajos participantes en la Muestra anual pueden ser disfrutados en las diversas plataformas del Isic.

Lo anterior, como una manera de presentar la calidad de los trabajos audiovisuales que se producen en la entidad y en otras ciudades del país con los cortos seleccionados en las cuatro categorías convocadas.

Panorama Ficción Sinaloense

En la categoría Panorama Ficción Sinaloense, los trabajos seleccionados son: “A nadie le gusta perder” (dirección Michel Olavarría, de Mazatlán), “Aquí no pasa nada” (Dir. Issac Cordero, de Los Mochis), “Arihuá” (Dir. Guillermo Véjar, de Los Mochis), “El Último Vuelo” (Dir. César Alejandro Escobedo Cota, de Los Mochis), “El Olor” (Dir. Irán Soto, Culiacán), “El Responso” (Dir. Gamaliel Román Vega, El Fuerte), “Espérate sentado” (Dir. Luis Alfredo Rubio Cebreros, Culiacán), “La Danza del Colibrí” (Dir. Miguel Azarte, de Los Mochis) y “La Máquina” (Dir. Emilia Plascencia, de Culiacán),

También, “La mujer de blanco” (Dir. Eduardo Valenzuela, de Los Mochis), “Óxido” (Dir. Alma Torres, Culiacán), “Platillos voladores” (Dir. Robin Valenzuela, de Los Mochis), “¿Por Qué Te Vas?” (Dir. René Esquerra, de Culiacán), “Sinvergüenzas” (Dir. Jorge Villarreal, de Culiacán), “Sonido Ambiental” (Dir. Jesús G. García, Angostura), “Te veo mañana” (Dir. Alan Granados Robles, de Culiacán), “Tulio & Elvira” (Dir. Carlos Manuel Vega Apodaca, de Los Mochis) y “Uno de muchos” (Dir. José Eduardo Alvarado Ibáñez, de Mazatlán).

Panorama Cineminuto

En el Panorama Cineminuto, las piezas seleccionadas son: “(Amar)illo” (Dir. Issac Cordero, de Los Mochis), “¡Ay, Pepe!” (Dir. Luis Ramos, de Los Mochis), “Atardecer Utópico” (Dir. Gerardo Reyes Rivera, de Mocorito), “Cállese el hocico” (Dir. Luis Ramos, de Los Mochis), “Capitanes del ayer y mañana” (Dir. Seth Klaudt, de Los Mochis), “Cineasta Mexicana” (Dir. Diana Ornelas, de Los Mochis); “Metamorfosis” (Dir. Eduardo Valenzuela, de Los Mochis) y “Semillas” (Dir. Jesús Fernando Meza Parra, de Los Mochis).

Panorama Nacional

En la categoría Panorama Nacional, los seleccionados son “Emilia” (Dir. Saraí Aniyensi Loeza Landa, de Xalapa, Veracruz), “Emma” (Dir. José Eduardo Alvarado Ibáñez, de Mazatlán), “Larrica Tesis” (Dir. Rodrigo Ávila Cardona, Puebla), y “Zambo” (Dir. Aldair Acosta Moctezuma, de Puente Nacional, Veracruz).

Panorama Documental

Y en la categoría Panorama Documental, los seleccionados son “Apoma” (Dir. Irán Soto, de Culiacán), “El último turistero” (Dir. Priscila Chávez Flores y Mauricio Ademir Ortega Pérez, de Tijuana, B.C.), “Gracias por dejarme verte” (Dir. José Luis León Leal, de Culiacán) y “Hacia el progreso” (Dir. Luis Enrique Castañeda Martínez, de Gómez Palacio, Durango).

Además, “Hasta dónde llega el arte” (Dir. Oscar Josué Gutiérrez Briones, de Navolato), “La piel de nuestra memoria” (Dir. Edmundo U. Galicia Aguirre, de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca), “Sáquenme de Culiacán” (Dir. Libertad Garfias, de Culiacán) y “Todo sobre mi madre” (Dir. Eduardo Valenzuela, de Los Mochis).